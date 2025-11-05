Devises : écarts minimes sur le FOREX malgré une avalanche de chiffres

Publié le 05/11/2025 à 19:42 Partager

La parité Euro/Dollar s'est figée ce mercredi (vers 1,1480, et quasiment pas de volatilité intraday) et si le billet vert poursuit son lent redressement (le '$-Index' grappille 0,05% vers 100,27), il le doit surtout à la faiblesse du Yen (-0,3%, il retombe sous 154,10) et à celle du Franc suisse (-0,2% vers 0,8110).



Le Dollar ne tire pas grand profit de chiffres 'macro' plus robustes que prévu : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points en septembre (le consensus tablait sur 51), grâce à un bond de la composante des nouvelles commandes, remontée de 50,4 vers 56,2.



Par ailleurs, l'institut ADP a publié son enquête mensuelle : 42.000 emplois auraient été créées dans le secteur privé en octobre, soit 10.000 de plus que le consensus, une nette amélioration par rapport à septembre où 32.000 emplois avaient été détruits.



L'Euro résiste car l'indice PMI composite HCOB dans l'Eurozone s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.



En France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière en septembre (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

En revanche, avec la détérioration dans le secteur tertiaire, l'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé français.



Enfin, en Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré un rebond un peu plus marqué que prévu en septembre grâce notamment à un regain d'activité dans le secteur de l'automobile, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



NB : le 'shutdown' est rentré dans sa 6ème semaine ce matin (36ème jour et pas de compromis en vue, toujours aucun chiffre 'officiel') et cela n'inquiète toujours pas les cambistes... car cela 'gèle' l'endettement des Etats Unis.

Avec le retour du 'risk-on' à Wall Street, le compartiment de 'cryptos' ressort de l'ornière avec un Bitcoin à 104.000$ (+5% par rapport à mardi soir) et un Ethereum à +5,5% (3.450$ contre 3.070$ il y a 24H).