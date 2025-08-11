En dépit de quelques décalages observés ici et là, l'été n'a pour le moment pas provoqué d'onde de choc majeure capable de faire vaciller les dynamiques actuelles. Le jeu consiste donc à surveiller les niveaux d'inflexion clés sur les différents cross.

Techniquement, la devise européenne reste bien orientée au-dessus de ses récents points bas à 1.1440/00 avec les 1.1830 en ligne de mire, voire les 1.1918/28. La cassure des 1.1400 sifflera au contraire la fin de la séquence haussière initiée en janvier dernier pour le plus grand plaisir des investisseurs exposés au dollar américain.

L’USDJPY a tenté de s’échapper de son canal de consolidation horizontal compris entre 141.90 et 148.65 avant de le réintégrer violemment à la faveur d’un avalement baissier en données quotidiennes. Bilan des courses, sous 148.65/149.00, la baisse devrait prévaloir avec un retour attendu sur les 141.90. de son côté, l’USDCHF a rebondi sur la cible baissière à 0.79 avant de buter sur les 0.8180 mentionnés il y a quelques semaines. A la vue de la figure en chandeliers, ce niveau pourra être considéré comme un pivot clé pour les vendeurs à découvert dont le dépassement marquera un changement de dynamique avec une première cible à 0.8300/80.

Du côté des devises commodities, l’AUDUSD se maintient au-dessus d’une symétrie à 0.6440/28 dont seule la cassure viendra ternir la dynamique haussière actuelle. On pourra surveiller en parallèle les 0.5887/40 sur le NZDUSD. La structure sur l’USDCAD diffère quelque peu, surtout depuis le débordement des 1.3730 (en clôture) qui milite pour une reprise plus importante en direction des 1.3915. Le support clé à moyen-terme reste quant à lui positionné à 1.3570.