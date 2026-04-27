Le dollar amorce une phase plus fragile, alors que le marché commence à entrevoir une possible désescalade sur le front énergétique. Après avoir été soutenu pendant plusieurs semaines par la hausse du pétrole et le choc inflationniste associé, le billet vert perd progressivement ce support, à mesure que les tensions semblent s'orienter vers une phase de négociation.

Le point clé reste le pétrole. Tant que les prix évoluaient au-dessus de 100 dollars, le marché anticipait un maintien prolongé d’une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale. Cette configuration soutenait mécaniquement le dollar via les différentiels de taux. Mais les premiers signes de stabilisation, voire de reflux des prix de l’énergie, changent progressivement la donne.

Le marché obligataire commence à refléter ce basculement. Les taux longs se détendent légèrement, signalant que le risque dominant n’est plus uniquement inflationniste mais également lié à un ralentissement de la croissance. Ce changement de régime est fondamental pour le dollar : il marque le début d’une transition d’un environnement de soutien par les taux vers un environnement potentiellement plus neutre, voire défavorable.

Dans le même temps, les fondamentaux économiques américains restent robustes. La consommation tient, le marché de l’emploi ne se dégrade pas et les indicateurs avancés ne pointent pas vers une contraction imminente. Cette résilience limite toutefois les anticipations de baisses de taux agressives, ce qui empêche un affaiblissement rapide du dollar.

Enfin, les marchés deviennent plus exigeants vis-à-vis du narratif géopolitique. Les annonces politiques ne suffisent plus : seules des preuves concrètes d’ouverture du détroit d’Ormuz et de normalisation des flux énergétiques permettront de valider un véritable changement de régime.

Techniquement, l’EURUSD s’est approché du seuil clé à 1.1645 pour envisager une nouvelle séquence haussière en direction des 1.1910/20. En parallèle, le dollar index a bien buté sur les 99.15 pour maintenir un biais négatif.

Dans le reste du monde, on surveillera toujours la sortie du range sur l’USDJPY en dépassement des 160.45 pour relancer la dynamique baissière yen. L’aussie reste scotché sur sa résistance à 0.7200 sans structurer, pour le moment, la pause anticipée. Une clôture au-dessus des 0.7200/15 ouvrira une poursuite directe de la hausse sur 0.7285/0.7325. En parallèle, on surveillera les 0.5930 sur le kiwi, niveau à dépasser pour envisager une retour sur les 0.6000.