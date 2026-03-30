Les marchés évoluent dans une phase charnière où la géopolitique dicte le tempo, mais où l'économie réelle résiste encore. Le conflit avec l'Iran continue d'imposer sa loi, avec une équation simple : tant que le détroit d'Ormuz reste contraint, le pétrole reste le principal facteur de risque.

Les tentatives diplomatiques se multiplient. Un plan en 15 points transmis via le Pakistan a permis d’ouvrir un canal de discussion, sans aboutir à un accord formel à ce stade. Les signaux restent contrastés : d’un côté, des concessions émergent – notamment sur le nucléaire – de l’autre, les exigences iraniennes sur le contrôle du détroit et les compensations freinent toute avancée rapide. En parallèle, le déploiement militaire américain se poursuit, renforçant la pression dans une logique de négociation sous contrainte.

Sur les marchés, cette incertitude se traduit par une volatilité persistante mais de moins en moins sensible aux déclarations politiques. Les investisseurs exigent désormais des preuves tangibles de désescalade. Les épisodes récents montrent clairement que les tweets ou annonces ne suffisent plus à inverser durablement les tendances.

Le pétrole reste le véritable baromètre. Un reflux temporaire sous les 100 dollars a permis aux actifs risqués de respirer, mais l’équilibre reste fragile. Toute rechute durable au-dessus de ce seuil raviverait immédiatement les craintes inflationnistes et récessives. À l’inverse, une stabilisation durable sous ce niveau ouvrirait la voie à un rebond plus construit des marchés.

L’économie, elle, tient pour l’instant. Les indicateurs avancés signalent un ralentissement, mais pas de contraction. La consommation américaine reste solide, les PMI demeurent en zone d’expansion, et les bénéfices continuent de progresser. Même en Europe, pourtant plus exposée au choc énergétique, la dégradation reste contenue à ce stade, malgré une sensibilité accrue aux prix de l’énergie.

Mais les fissures apparaissent. La hausse des prix des engrais liée aux perturbations logistiques souligne l’élargissement du choc au-delà du seul pétrole, avec un risque potentiel sur les chaînes alimentaires mondiales. En parallèle, les banques centrales commencent à intégrer ce nouveau régime, certaines envisageant déjà un biais plus restrictif face au retour des pressions inflationnistes.

Techniquement, le dollar index a bien tenu sur son soutien à 99.00 en parallèle des 1.1665 sur l’EURUSD pour une dernière phase de hausse idéalement en direction des 101.10/57 (1.1315/1.1290 sur l’EURUSD), niveau sur lequel la reprise initiée depuis la fin janvier devrait s’arrêter. Dans le cas contraire, il faudra considérer que le conflit va s’éterniser, les prix du pétrole rester élevés tout comme les taux d’intérêt ce qui pèsera encore plus sur les marchés actions.