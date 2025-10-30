Devises : envolée de +0,75% sur le $ suite aux propos de Powell

Le calme régnait encore vers 19H30 sur le FOREX, une demi-heure après le communiqué surprise de la FED... puis tout a basculé en quelques secondes vers 19H34 lors que le patron de la FED a émis un doute sur l'opportunité de réduire pour la 3ème fois cette année le taux directeur en décembre.

Le Dollar Index ressort enfin de sa somnolence qui durait depuis le 20 octobre (corridor 98,7/98,9) et reprend +0,5% vers 99,18.



Le Dollar a fait un bond de +0,75% face à l'Euro (retombé vers 1,1580, puis de -0,4% au final vers 1,1600), de +0,8% face au Franc suisse (à 0,8000) et de presque +0,6% face au Yen vers 152,7.

A noter que le Franc suisse a également nettement reculé face à l'Euro vers 0,9280, soit -0,4%.

la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base son taux directeur à 3,75% à 4,00%.



Une décision prise à l'unanimité moins 2 voix : Stephen Miran a plaidé pour -50Pts à 3,50%, Jeffery Schmid pour un statu-quo.



Le décollage à la verticale du Dollar s'est produit suite à la déclaration de Jerome Powell suggérant qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise :, le baromètre Fedwatch a chuté à 71%, contre une probabilité de 91% précédemment, le rendement du '10 ans ' s'est tendu de +7Pts supplémentaires, soit +8,7Pts au total ce mercredi).



Lors de la conférence de presse, Powell a indiqué que le marché du travail robuste mais ralentit (moins d'embauches), le PIB est en expansion mais plus modérée

La saison des résultats aux Etats-Unis va entrer dans une phase critique ce soir avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont parfois jugés tendus.

Mais l'optimisme reste bien vivace sur la question des relations commerciales sino-américaines, Donald Trump ayant déclaré dans la soirée de mardi avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine, après celui formalisé ce mercredi avec la Corée du Sud..