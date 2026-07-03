Devises : FOREX assoupi, l'or, l'argent, le pétrole progressent

Il fallait s'y attendre, les échanges ont été particulièrement calmes, et les écarts millimétriques en l'absence des traders américains, en congé anticipé pour la célébration de la fête de l'indépendance (250ème édition) du 4 juillet. Aucune initiative à signaler, faute de catalyseurs "macro" ou de prises de position de la part de membres de la BCE. Le "$-Index" a fini parfaitement inchangé à 100,85, confirmant son recul de -0,5% sur la semaine écoulée.

L'Euro grappille +0,05% à 114,4, La Livre +0,08% à 1,3355, le Yen repart déjà la baisse (-0,2%) vers 161,35$.



La devise la plus robuste ce vendredi, c'est le Yuan qui prend 0,12% face au $ (6,7800) et +0,05% face à l'Euro (7,7580).

La décrue du Dollar a favorisé une nouvelle progression de l'Or (+1,2% vers 4.175$) et de l'argent (+2,2% à 62,4$, soit +6% sur la semaine).



Faute de statistiques et d'indication provenant des US, l'intérêt des opérateurs se déplace vers l'évolution du pétrole, dont l'évolution des cours va conditionner les anticipations monétaires (avec une alternative : hausse ou stabilité des taux).

Le Brent a renoué avec les 72$ et le WTI avec les 68,75$... mais les 2 restent restent en net repli sur la semaine, de l'ordre de -2%.



Les relations irano américaines se sont plutôt améliorées cette semaine : Téhéran va avoir accès à ses avoirs gelés au Qatar pour l'achat de marchandises. Par ailleurs, les signataires ont validé l'instauration d'un canal de communication consacré au recensement et au signalement des éventuelles violations de ce protocole.



L'un des gros paradoxes de cette semaine, c'est que les cours du pétrole ont continué de se détendre fortement (jusque vers 70$ jeudi sur le Brent, un niveau meilleur qu'avant la guerre, et même qu'une semaine avant la guerre, mais les rendements obligataires eux, ne se détendent pas.



Il est vrai que les exportations de pétrole restent nettement inférieures à leurs niveaux d'avant-guerre et qu'il va être compliqué de reconstituer les réserves stratégiques et commerciales dans un contexte d'activité économique demeurant soutenue.

Dans ce contexte, les prix du pétrole devraient s'établir autour de 75 à 80 dollars le baril au cours de l'année à venir, maintenant une trajectoire d'inflation plus élevée cette année, mais sans représenter un défi majeur pour les banques centrales", relève, de plus, la banque privée suisse.