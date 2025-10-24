Devises : FOREX figé malgré CPI US et les PMI, le '$-Index' grappille 0,4% en hebdo

Les 'chiffres du jour' ont euphorisé Wall Street (triplé de records absolus), laissé indifférent les marchés obligataires US, ainsi que le FOREX, avec pour la 3ème séance consécutive des écarts minimes, et contrairement à la veille, pas une seule paire ne varie de plus de 0,25% (le Yen recule de -0,2% vers 152,85 face au Dollar, de -0,25% face à l'Euro).

Le '$-Index' a plafonné sous les 99,00 pour e terminer à -0,05% vers 98,90, et c'est la 4ème fois qu'il clôture sur un écart de moins de 0,1%... toutes les clôtures se sont inscrites entre 98,88 et 89,95, mais grâce au rebond de lundi, il grappille +0,4% en 'hebdo'.



Il y avait pourtant plusieurs 'market movers' au programme, mais aussi bien le 'CPI' que le 'PMI' ont fait figure de 'non-événements' pour les cambistes, contrairement aux gérants actions qui se sont enthousiasmés pour les chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Le 'CPI' annualisé progresse de +0,1% vers 3,00%, l'inflation 'core' se contracte symétriquement de -0,1% vers 3,00%; en 'séquentiel', l'indice des prix à la consommation resort en hausse +0,3% contre + 0,4% en septembre sur un mois et l'indice 'Core' affiche une progression de 0,2% d'un mois sur l'autre.



Il y avait également le PMI 'Composite' de la croissance du secteur privé des Etats-Unis : elle accélère de +0,5 en octobre, à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre.



S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul, ce qui suscite des interrogations au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane.

Enfin, La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.



En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global, s'est redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre et signale ainsi une expansion encourageante de l'activité du secteur privé : la croissance enregistrée au cours du mois a été la plus forte depuis près de deux ans et demi (à égalité avec celle observée en mai 2024).



En revanche, dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale fléchit pour un deuxième mois consécutif, passant de 48,1 en septembre à 46,8 en octobre.

Il pointe la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se redresse en octobre selon l'Insee. À 90, l'indicateur augmente de deux points mais demeure bien en-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



