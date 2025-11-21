Devises : John William ne fait pas réagir le FOREX

Le "$-Index" a fait du sur-place ce vendredi, le calme du FOREX contrastant avec la volatilité des indices boursiers qui réagissent favorablement aux propos de John Williams, patron de la FED de New York, "colombe" assumée et membre votant du Federal Open Market Committee a déclaré dans le milieu de l'après-midi que "la FED pouvait encore baisser ses taux d'intérêt "à court terme" sans compromettre son objectif d'inflation".



Autant l'effet produit sur Wall Street fut euphorisant -comme à l'accoutumée lorsqu'un membre influent de la FED évoque une baisse de taux-, autant les cambistes ont fait comme s'ils n'avaient rien entendu.



Et pour ceux qui ont réagi, ce qui ne transparait pas dans la stagnation du "$-Index (inchangé à 100,2), c'est surtout sur la parité Yen/$ que les choses ont bougé : après son plongeon vers 157,6 (-2% en 4 séances), la devise nippone a rebondi de +0,7% et le Dollar recule vers 156,35.

Le billet vert n'a en revanche rien lâché face à l'Euro (qui s'effrite de -0,10% vers 1,1515), contre le Franc suisse (-0,2%) mais il cède 025% face à la Livre.



J.Williams a pris le contrepied de 4 de ses collègues qui se sont récemment exprimés (depuis mardi dernier) pour mettre en doute un 3ème assouplissement monétaire en décembre.

Le "Livre Beige " de la FED publié mercredi traduisait en effet des divergences sur la stratégie monétaire, la crainte étant que les braises de l'inflation ne se rallument avec les tarifs douaniers.



Les quelques chiffres publiés en Europe n'ont pas impacté notre devise : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 52,4 en novembre, ayant très légèrement reculé par rapport à octobre (52,5), continuant ainsi de signaler une croissance soutenue de l'activité du secteur privé.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale se redresse de 47,7 en octobre à 49,9 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis août 2024, et signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en novembre.

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne de nouveau 1 point pour s'établir à 98 en novembre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100).



Pas d'embellie en revanche du côté des "cryptos" avec un Bitcoin retombé sous 80.000$ durant quelques minutes (84.000 ce soir), l'Ethereum a dévissé jusque vers 2.630$, pour la première fois depuis le 6 juillet, non loin du seuil des 2.450$ qui marquerait la division par 2 de cette crypto en un peu plus de 6 semaines.