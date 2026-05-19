Devises : l'Euro et le Franc suisse décroche de 0,5% face au $

Petite séance -apparemment- sur le FOREX, en l'absence de "stats" majeures ou de rendez-vous monétaire avec les banques centrales. Le "$-Index" grappille 0,1% mais cela masque de fortes disparités puisque l'Euro cède 0,48% face au billet vert à 1,1598, le Franc suisse -0,65% (et -0,13% face à l'Euro, vers 0,9155).

Publié le 19/05/2026 à 18:55 Partager

Le Yen se refait une santé et reste arrimé au Dollar, la Livre ne cède que 0,15%.



Le Dollar est soutenu par un marché obligataire américain sous forte tension. Le rendement du Treasury à 30 ans frôle les 5,20%, à 5,193% (+4,5 points de base), un niveau inédit depuis début juillet 2007.



Le 10 ans poursuit lui aussi sa remontée : après avoir franchi depuis une semaine le seuil symbolique des 4,5%, il gagne encore plus de 6 points de base à 4,684%. Le 2 ans atteint quant à lui 4,135% (+4,5 points), retrouvant ses niveaux de février 2025, avant les baisses de taux de la Réserve fédérale.



Dans ce contexte tendu, les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont néanmoins progressé de 1,4% en avril par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés par la National Association of Realtors (NAR), alors que le consensus tablait sur une hausse limitée à 1%.

Par région, les ventes de logements en attente ont augmenté dans le Nord-Est, le Midwest et l'Ouest, mais ont reculé dans le Sud.



Au Royaume-Uni, après un bref répit, les Gilts repartent à la hausse : le rendement du 10 ans repasse au-dessus de 5,14%, tandis que celui du 30 ans franchit à nouveau les 4,8%, dans un climat d'inquiétude persistante autour de la situation politique britannique.



Enfin, la fermeté du Yen s'explique par la flambée des taux qui se poursuit au Japon. Le rendement du 10 ans bondit de 8,5 points de base à 2,81%, tandis que le 30 ans atteint 4,15% (+6,5 points) et que le 40 ans inscrit un nouveau record à 4,40% (+6,3 points).