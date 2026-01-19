Devises : l'Euro pas pénalisé par les menaces tarifaires de Donald Trump

Publié le 19/01/2026 à 18:47 Partager

L'Euro sort paradoxalement renforcé des tensions américano-européennes au sujet du Groënland : le "$-Index" recule sensiblement, de -0,35% vers 98,85E, une vulnérabilité peut être renforcée par l'absence des cambistes américains, en congé ce lundi de célébration du "Martin Luther King Day".



Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de surtaxes douanières sur plusieurs de ses alliés européens, de 10% à compter du 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les Etats-Unis "prennent le Groenland".



Et ce n'est pas l'Euro qui en soufre : il progresse même de +0,4% vers 1,1645.

A noter que le principe du recours au "49.3" pour faire passer le budget 2026 vient d'être adopté par Matignon, et l'Elysée naturellement... ce qui ne semble pas surprendre les cambistes.

La devise qui tire le meilleur parti des turbulences géopolitiques, c'est assez logiquement le Franc suisse qui bondit de +0,75% vers 0,797/$ et de +0,3% face à l'Euro, vers 0,9285.

A noter pour l'anecdote une vive progresse du Dollar néo-zélandais de +0,75% à 0,579/$.

Le Dollar s'effrite contre le Yuan (-0,05% à 6,9635) et ne cède rien face au Yen (stable à 158,05/158,10.



Concernant le coup de pression de Donald Trump, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et a prévenu que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques.



Selon Bloomberg, l'UE envisagerait d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles, de quoi faire craindre sérieusement le retour d'une guerre commerciale entre Washington et Bruxelles.

Il y aurait également le levier d'un ralentissement des achats de bons du Trésor US, au moment où les Etats Unis peinent à se refinancer.



Les Etats Unis pourraient riposter en restreignant l'accès à la puissance de calcul des GAFAM, en mettant un embargo sur des matériels sensibles (militaires ou de haute technologie) et cela pourrait déboucher sur un énorme épisode "perdant/perdant" qui pourrait impacter sensiblement la croissance en Europe et fortement l'ensemble des marchés boursiers, jugés chèrement valorisés.

Les milieux financiers estiment que trump fera machine arrière pour éviter de plomber Wall Street et le Dollar (en cas de baisse des achats de T-Bonds par l'UE).



L'Euro n'a pas réagi ce lundi au léger tassement de l'inflation dans la zone euro : Eurostat a révisé son taux annuel à 1,9% pour décembre, contre 2% en estimation rapide et après 2,1% en novembre.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques, la semaine sera marquée par la publication, aux Etats-Unis, d'un nouvelle estimation du PIB du 3e trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE.



De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, ainsi que l'inflation au Royaume-Uni et les indices PMI en estimations rapides.