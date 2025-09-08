Devises : l'Euro progresse malgré l'actu politique française, un autre 1er Ministre s'efface au Japon

Publié le 08/09/2025 à 23:03 Partager

Le Dollar poursuit la glissade sous ses support estivaux : le '$-Index' (-0,35% à 97,42) confirme la cassure de la base du corridor 97,7/98,8 et se dirige vers le retracement de son plancher annuel des 96,4 du 1er juillet dernier.



Le point de départ du décrochage sous 98 est connu : 2 statistiques confirmant à 24H d'intervalle la dégradation du marché du travail.



D'abord jeudi le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé) puis le 'NFP' vendredi, avec seulement 22.000 emplis crées, et les 'stats' de juin révisées de +147.000 à -13.000.

La semaine qui s'ouvre s'annonce peu chargée du côté des indicateurs économiques : l'attention se focalisera donc sur les données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi).

Même un peu élevées, celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed.

L'agenda en France est surtout politique avec le large refus de la confiance demandée par le premier ministre français François Bayrou qui remettra la démission de son gouvernement ce mardi.

Le résultat du vote attendu vers 19h était couru d'avance en raison des votes négatifs des partis d'opposition de la gauche (PS, LFI) et de l'extrême droite.



Un bref communiqué d'Emmanuel Macron écarte a priori le scénario d'une dissolution de l'Assemblée puisqu'il indique qu'il nommera un nouveau 1er Ministre ces jours prochains.

Les cambistes s'y étaient déjà préparés et l'Euro a peu réagi à l'annonce du résultat du vote à 19H, voir pas du tout : l'Euro a entamé une nouvelle progression vers 20H seulement, passant de 1,1740 à 1,1775$, soit +0,5%.

C'est le Franc suisse qui fait une fois de plus preuve de plus de vigueur avec +0,65% face au $ et +0,25% face à l'Euro vers 0,9330.

Le Yen a été la devise la plus faible -en dehors du Dollar- avec -0,4% face à l'Euro et seulement +0,1% face au billet vert, suite à l'annonce prévisible car déjà promise -mais la date demeurait incertaine- de la démission du 1er Ministre Shigeru Ishiba, ce qui ouvre également une période d'incertitude politique.

