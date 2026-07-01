Devises : l'Euro s'affaiblit, le Yen stoppe sa glissade, l'argent brille

Le "$-Index" aligne une second séance de rebond et s'adjuge de +0,2% vers 101,40. Il n'est pas loin de renouer avec ses meilleurs niveaux de la fin juin et progresse encore plus nettement face à un Euro qui abandonne -0,35%. L'Euro apparaît clairement comme la devise la plus délaissée ce mercredi, il recule de -0,3% face au Franc suisse et de -0,35% face au Yen. Le Yen met un terme provisoire à sa débâcle, il termine la journée inchangé vers 162,50 après avoir réitéré son plancher historique (40 ans) de 162,85/$.

Publié le 01/07/2026 à 19:51 Partager

L'enquête mensuelle d'ADP aurait pu affaiblir le billet vert : les créations d'emploi dans le secteur privé n'ont augmenté que de 98 000 en juin contre 122 000 en mai, un score sensiblement inférieur aux prévisions de +110 000 anticipés.



Près de la moitié de la création d'emplois en juin - 48 000 - est venue du secteur de l'éducation et des services de santé, un acteur régulier de la croissance des emplois : 95% de nouveaux jobs provenaient du secteur des "services".



La décrue de -2% du baril de pétrole "WTI" vers 68,4$ après une semaine de stagnation vers 70$ n''apporte aucun soulagement ace mercredi, aussi bien pour les actions que les bons du Trésor pas plus en occident, qu'en Asie.



Factuellement, les entreprises énergétiques américaines ont encore prélevé 5,5 millions de barils de pétrole brut dans la Réserve stratégique de pétrole (SPR) au cours de la semaine achevée le 26 juin, ramenant le stock total à 325,7 millions de barils.



Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 1983, selon l'EIA (l'Agence américaine d'information sur l'énergie).Les stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA chutent par ailleurs de 9,3 millions de barils après une baisse de 15,1 millions la semaine précédente... c'est moins que ce qui était redouté.

Mais le constat imparable reste que les stocks US continuent de baisser au point d'atteindre la cote d'alerte, alors que le détroit d'Ormuz n'est rouvert que partiellement depuis 3 semaines est éclipsé par un optimisme inoxydable des spécialistes du marché pétrolier qui saluent la reprise des négociations au Qatar.

Cependant, la délégation iranienne refuse tout contact direct avec celle des Etats Unis, soulignant ses volte-face permanentes et des divergences profondes.



Et dans le même temps, Donald Trump a affirmé mercredi que les États-Unis "s'entendaient très bien avec l'Iran et que les récentes réunions au Qatar s'étaient soldées par un succès"... ce qui est invérifiable.



A noter un nette reprise du cours de l'argent (+3% vers 60ù/Oz) et de l'Or (+1,7% vers 4.075$), ce qui défie 2 forces adverses : la hausse des taux généralisée ce mercredi, et un Dollar robuste.

C'est trop spectaculaire pour n'être qu'une "anomalie" temporaire.

