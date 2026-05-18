Les marchés traversent actuellement une phase beaucoup plus complexe qu'un simple scénario "risk-on / risk-off". Le véritable sujet n'est plus seulement la guerre en Iran ou la flambée du pétrole, mais la manière dont ce choc énergétique vient perturber une économie américaine qui reste, pour l'instant, étonnamment résistante.

C’est précisément ce paradoxe qui domine désormais la lecture macro des investisseurs. D’un côté, les indicateurs d’activité continuent de tenir : les ventes au détail restent solides, les créations d’emplois résistent, les PMI demeurent globalement en zone d’expansion et les bénéfices attendus des entreprises américaines continuent même de progresser. Les dernières statistiques ont encore confirmé cette résilience avec un ISM manufacturier supérieur aux attentes, une consommation qui ne décroche pas et un marché du travail qui refuse de se détériorer brutalement.

Mais cette solidité économique devient presque un problème pour les marchés. Car dans le même temps, les tensions inflationnistes réapparaissent progressivement. La hausse des prix du pétrole, les perturbations logistiques autour du détroit d’Ormuz et le rebond des prix à la production alimentent un scénario de “higher for longer” monétaire. Les derniers chiffres du PPI ont surpris à la hausse, tandis que plusieurs composantes inflationnistes commencent à refléter le choc énergétique en cours.

Résultat : les anticipations de baisse de taux ont été fortement revues à la baisse. Là où les marchés envisageaient encore plusieurs assouplissements monétaires il y a quelques semaines, les investisseurs n’anticipent désormais quasiment plus de soutien rapide de la Fed. Jerome Powell lui-même a insisté sur le fait que la banque centrale disposait encore d’une politique suffisamment restrictive pour attendre davantage de visibilité avant d’agir.

Cette remontée des tensions inflationnistes explique également le comportement des taux longs américains, qui cessent progressivement de jouer leur rôle de refuge traditionnel. Tant que le pétrole reste élevé, les marchés obligataires craignent qu’un retour durable de l’inflation empêche la Fed d’assouplir sa politique monétaire malgré le ralentissement progressif de la croissance.

Le marché actions, lui, reste étonnamment résilient. Les bénéfices continuent de soutenir la tendance de fond et les indicateurs internes ne signalent pas encore l’entrée dans un véritable bear market. Mais la hausse du pétrole agit désormais comme une taxe sur la croissance mondiale. Si le baril devait durablement rester au-dessus des 100 dollars, le risque ne serait plus seulement inflationniste : il deviendrait progressivement récessif.

Le scénario central reste donc celui d’un choc temporaire, avec un apaisement géopolitique permettant au pétrole de refluer dans les prochaines semaines. Mais plus le conflit s’éternise, plus le marché devra intégrer un environnement combinant croissance ralentie, inflation persistante et Fed contrainte de rester restrictive plus longtemps ce qui bénéficie directement au dollar.

Techniquement, l’EURUSD teste actuellement son soutien clé à 1.1645/00 à mettre en parallèle de la résistance des 99.45 sur le DXY. Une rupture nette de ces seuils techniques viendra invalider le scénario baissier dollar.

Dans le reste du monde, l’USDJPY a dépassé les 158.10 invalidant le scénario baissier. La prochaine résistance se situe à 160.50. De son côté, l’USDCHF n’a pas réussi à casser les 0.7775 pour ouvrir les 0.7660. La première résistance se situe sur les 0.7905/36. Pas de changement sur l’AUDUSD qui s’est maintenu sous les 0.7200/15 et teste désormais son premier support à 0.7100. Le kiwi a également buté sur les 0.6000 et s’approche des 0.5815, niveau équivalent des 0.7100 sur l’aussie.