Devises : la chute du Yen sous 162,6$, l'amorce d'un vrai problème ?

Le "$-Index" affiche un timide rebond ce mardi, après 3 séances de consolidation : il affiche +0,13% vers 101,25, mais c'est une hausse en trompe l'oeil qui résulte de la chute de -0,45 à -0,50% du Yen, littéralement en perdition depuis le 22 juin (cassure du plancher des 161/$) et qui s'enfonce vers 162,67 face billet vert et 185 face à l'Euro, un nouveau plancher de 40 ans.

Publié le 30/06/2026 à 19:04 Partager

Cette débâcle du yen alimente les craintes d'accélération de l'inflation dans l'archipel... mais le problème devient bien plus global et systémique.



La défense du Yen évoquée par la ministre des finances japonaise -Satsuki Katayama- reste dans les cartons... et c'est compréhensible vu les enjeux, à savoir vendre des T-Bonds US pour soutenir la devise nippone, alors que leur rendement est déjà au plus haut et rend la charge de la dette US difficilement soutenable.



A part le Yen, les autres écarts entre principales devises de réserve restent millimétriques : l'Euro s'effrite de 0,0,8% face au $, il reste inchangé face à la Livre ("cable"), qui reste elle même inchangée face au $, tout comme le Dollar canadien.

La devise la plus robuste ce mardi, ce fut le Yuan chinois qui gagne 0,1% face au $ vers 6,785 et +0,2% face à l'Euro vers 7,7490.



Relier les chiffres US du jour aux variations du FOREX ne semble pas très éclairant.



L'indice PMI régional de la FED de Chicago (qui recense les commandes des directeurs d'achats) est ressorti à 56,7 ce mois-ci contre 62,7 en mai, un plus haut depuis janvier 2022, alors que les économistes prévoyaient certes un indice en recul mais plutôt autour de 58.



L'indice de confiance des consommateurs, calculé par le Conference Board, s'est stabilisé (91,2 contre 90,6 en mai) : les analystes l'attendaient en hausse plus marquée à 94,4 points, la tradition voulant qu'il soit corrélé aux performances boursières du mois en cours, et elles étaient stratosphériques au moment de l'enquête.



Le rapport JOLTS a fait état d'un nombre d'offres d'emploi légèrement supérieur aux attentes mais guère différent des 7,55 millions du mois précédent. Cet indicateur, particulièrement suivi par la Réserve fédérale, fournit un aperçu de la tension persistante sur le marché du travail américain... mais cette année, le nombre d'embauches est dopé par l'effet "Coupe du Monde".

Le point d'orgue de la semaine reste la publication du "NFP" ce jeudi... et le FOREX pourrait s'animer et même devenir volatil, à la veille d'un pont de 3 jours aux US, le vendredi 3 juillet étant férié (fête nationale le 4... et ce sera le 250ème anniversaire de l'indépendance, donc le weekend sera vraiment festif et les célébrations très suivies).