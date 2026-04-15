Devises : la confiance dans un avenir radieux marginalise le $

Le "risk-on" semble inoxydable, Wall Street réédite ses records -au point près- comme si tout allait mieux qu'avant la guerre dans le Golfe persique, le "VIX" et le Dollar alignent une 11ème séance de repli (dont une 8ème consécutive ce mercredi), ce qui s'avère exceptionnel, pour ne pas dire "phénoménal" (quelque chose qui se produit moins de 1 fois par décennie mérite pleinement cette appellation).

Publié le 15/04/2026 à 20:33 Partager





Le "$-Index" perd encore 0,1% vers 98,05, soit -2,5% depuis son zénith des 100,64 du 31 mars... mais la dynamique baissière s'étiole et les écarts du jour sont millimétriques.

L'Euro gagne symétriquement +0,05% vers 1,1805, de même que le Franc suisse (à 0,7820), le Yen 0,15% vers 159,05, la Livre se fige vers 1,3565.



Le billet vert a peu réagi aux chiffres du jour :l'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité dans cette région : la production a vivement rebondi en avril. Attendu en très légère amélioration de -0,20 à 0,30 point, l'Empire State fait un bond de +11,2 points, son plus haut niveau depuis novembre 2025.



Mais certains signaux de ralentissement ont la vie dure : l'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s'affiche à 34 en avril contre 37 attendu, après 38 le mois précédent : l'indice s'inscrit à son plus bas niveau depuis septembre 2025.

Alors que le "risk-on" est de retour (le "VIX" dévisse de 5% vers 17,45, soit un "stress limité"), les investisseurs se détournent des T-Bonds, lesquels se retendent de +3 points sur le "10 ans" à 4,282%, de +2,5 points sur le "30 ans " à 4,894% et de +2,7 points sur le "2 ans" à 3,778%.



En Europe, la production industrielle en glissement annuel a diminué de 0,6 % en mars dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE mais le chiffre est ambivalent puisqu'en "séquentiel", la production a progressé de 0,4% sur un mois en février, après un repli révisé de 0,8% en janvier, .