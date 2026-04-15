Le "$-Index" perd encore 0,1% vers 98,05, soit -2,5% depuis son zénith des 100,64 du 31 mars... mais la dynamique baissière s'étiole et les écarts du jour sont millimétriques.
L'Euro gagne symétriquement +0,05% vers 1,1805, de même que le Franc suisse (à 0,7820), le Yen 0,15% vers 159,05, la Livre se fige vers 1,3565.

Le billet vert a peu réagi aux chiffres du jour :l'indice manufacturier "Empire State" de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité dans cette région : la production a vivement rebondi en avril. Attendu en très légère amélioration de -0,20 à 0,30 point, l'Empire State fait un bond de +11,2 points, son plus haut niveau depuis novembre 2025.

Mais certains signaux de ralentissement ont la vie dure : l'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s'affiche à 34 en avril contre 37 attendu, après 38 le mois précédent : l'indice s'inscrit à son plus bas niveau depuis septembre 2025.
Alors que le "risk-on" est de retour (le "VIX" dévisse de 5% vers 17,45, soit un "stress limité"), les investisseurs se détournent des T-Bonds, lesquels se retendent de +3 points sur le "10 ans" à 4,282%, de +2,5 points sur le "30 ans " à 4,894% et de +2,7 points sur le "2 ans" à 3,778%.

En Europe, la production industrielle en glissement annuel a diminué de 0,6 % en mars dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE mais le chiffre est ambivalent puisqu'en "séquentiel", la production a progressé de 0,4% sur un mois en février, après un repli révisé de 0,8% en janvier, .