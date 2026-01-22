Devises : la faiblesse du $ n'est pas lié au PIB US à +4,4%, assurément

C'est l'un des paradoxes de la journée : le Dollar ne profite pas du tout d'une 3ème révision à la hausse de la croissance du PIB américain au troisième trimestre.

Le "$-Index" lâche -0,4% vers 98,37 (il retrouve ses niveaux du 5 janvier) et seul le Yen ne gagne pas de terrain face au billet vert aujourd'hui.

Le Yen chute de -0,2% face au Dollar canadien, de -0,55% face à l'Euro (vers 185,9), de -0,72% face au Franc suisse qui s'affirme à la hausse contre toutes les devises et l'Euro avec +0,2% vers 0,9277.



Le Dollar ne gagne du terrain que face au Yuan qui s'effrite de -0,15% vers 6,9725'après les "données définitives" publiées par le département du Commerce le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis aura donc progressé de 4,4% de juillet à fin septembre, contre une estimation précédente de 4,3% (le consensus anticipait une croissance inchangée à 4,3%).



Les chiffres du deuxième trimestre ont été confirmés à +3,8% et l'accélération de l'augmentation du PIB réel au 3e trimestre reflète une hausse des dépenses de consommation, des exportations, des dépenses publiques et de l'investissement.



Les dépenses de consommation justement ont augmenté de 3,5% au troisième trimestre, une croissance identique à l'estimation publiée en décembre.



Dépenses de consommation toujours, mais plus près de nous, les ménages américains ont accru leurs achats de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% également le mois précédent.



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% le mois dernier, un progression légèrement sous les attentes, après une progression de 0,1% en octobre (un petit "trou d'air" lié au "shutdown").



L'autre chiffre très attendu était l'indice des prix "PCE" américain : il a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après +2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre.

En données "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a également augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre.

Ce chiffre étant conforme aux attentes, on ne voit pas en quoi il aurait pesé sur le Dollar à la baisse.



Enfin, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu la semaine dernière à 200 000, contre 199 000 (révisé) la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 210 000 inscriptions au chômage.



Avec l'accalmie sur le front géopolitique et un Donald Trump qui semble moins vindicatif, voire un peu plus conciliant avec l'Europe, les cambistes semble privilégier l'Euro.

Par ailleurs, la confiance des consommateurs de la zone euro a progressé de 0,8 point en janvier par rapport au chiffre de décembre, à -12,4Pts, selon des données publiées jeudi.



La Commission européenne a indiqué qu'une estimation rapide montrait que le moral des consommateurs de la zone euro s'est amélioré dans les mêmes proportions dans l'ensemble de l'Union européenne : le sentiment des consommateurs a gagné 0,8 point pour atteindre -11,7.



Sans surprise, les "minutes" de la dernière réunion des responsables de la Banque centrale européenne confirment qu'ils ne sont pas pressés d'ajuster les taux d'intérêt alors que l'inflation demeure proche de l'objectif.



La BCE avait laissé son taux d'intérêt inchangé à 2% lors de la réunion des 17 et 18 décembre, tout en relevant ses prévisions de croissance, ce que les marchés ont interprété comme un signal que le seuil pour un assouplissement de la politique monétaire était de plus en plus éloigné.