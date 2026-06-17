Devises : la FED, jugée plus 'faucon' dope le Dollar qui prend 0,5%

Le Dollar qui était déjà bien orienté ce mercredi matin (+0,25%), double ses gains suite à la publication du communiqué de la FED, le 1er de "l'ère Warsh". Le "$-Index" affiche +0,5% à 100,05 : il efface d'un coup le terrain perdu lors des 4 précédentes séances. L'Euro recule symétriquement de -0,5% vers 1,1550, le Franc suisse de -0,4% vers 0,7960, la Livre de -0,55% vers 1,3360... et la BOJ intervient probablement pour stabiliser le Yen vers 160,4 (il gagne +0,45% face à l'Euro), sans quoi il aurait déjà basculé sous les 161. Notons que le Yuan reste complètement arrimé au billet vert, à 6,7575, il grappille 0,15% face à l'Euro.

Publié le 17/06/2026 à 20:31 - Modifié le 17/06/2026 à 20:32 Partager

La FED qui laisse sans surprise son taux directeur inchangé à 3,50/3,75% (à l'unanimité), met l'accent sur sa mission de garante de la stabilité des prix, et supprime toute référence à un futur assouplissement monétaire (biais accommodant absent).

La FED souligne la robustesse du marché du travail (le rythme des embauches s'accélère), une activité industrielle soutenue et des niveaux d'inflation trop élevés (3,6% contre 2,7% précédemment) qui risquent de perdurer (CPI anticipé à 2,5% en 2027).

En ce qui concerne la croissance, elle est revue globalement de +0,1%, de 2,2% à 2,3% en 2026, de +2,3 à +2,4% en 2027.



Pas moins de 9 membres de la FED anticipent au moins une hausse de taux cette année, 8 tablent sur un statu quo, 5 plaident pour 2 resserrements, 2 anticipent 3 hausses... et un seul parie encore sur une baisse.

Les probabilités viennent de grimper brusquement à 63% en faveur d'une hausse de taux lors du prochain meeting de fin juillet.



Le diagnostic économique de la FED -qui revoit l'activité US à la hausse- peut s'appuyer sur les ventes au détail qui ont bondi de +0,9% le mois dernier aux États-Unis, presque 2 fois plus que le consensus de 0,5%, et après une hausse précédente de 0,4%, et par rapport à mai 2025, elles s'inscrivent en hausse de 6,9%.



Cette résilience s'explique pour les 10% de ménages les plus aisés qui représentent 50% de la consommation globale par une progression spectaculaire de leur patrimoine avec la hausse fulgurante des marchés actions depuis le 30 mars (+20% pour le Nasdaq, doublement de valeur pour le "SOXX", c'est stratosphérique, et cela dope le "sentiment de richesse".



Les américains du "top-10" ne sont pas impactés par la nette remontée de l'inflation, leur patrimoine progressant 3 à 4 fois plus vite que l'indice des prix à la consommation (CPI), passé de 3,8% à 4,2%, au plus haut depuis trois ans.



Pour les ménages les plus modestes, ce sont surtout les dépenses dans les stations-service, gonflées par la flambée des prix du carburant, qui ont soutenu la consommation avec une hausse de 3,4% : sur 1 an, les dépenses en carburant grimpent de 26,5%, avec un prix du Gallon moyen proche de 4,30 USD.



Autre surprise, les achats de voitures ont bien résisté avec une hausse de 1,2% en dépit du renchérissement de l'essence.



Autre surprise du jour : malgré des taux hypothécaires qui se sont nettement renchéris depuis fin février, les promesses de ventes de logements ont fortement augmenté : +3,8%, pulvérisant le consensus de seulement +0,8% (les données du mois d'avril ont toutefois été révisées à la baisse de +1,4 à +0,3%).



Une fois encore, les ménages les plus riches se retrouvent beaucoup plus riches depuis le début de la guerre dans le Golfe Persique.



Les prix du pétrole ont connu une petite poussée de fièvre avec les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont chuté de -8,3 millions de barils à 418,2 millions de barils lors de la semaine se terminant le 12 juin.

Tout rentre dans l'ordre ce soir avec un baril de WTI à 76,7$ et un "Brent" à 79,50$ à Londres.