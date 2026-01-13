Devises : la hausse du $ provient surtout de la faiblesse du yen.

Plus que la publication du "CPI" (inflation à la consommation), le "fait du jour", c'est le fléchissement du yen qui replonge vers ses plus bas moyen terme voir ses plus bas historiques (185,3/E).

Le Yen double la mise à la baisse : déjà en repli de -0,6% la veille, la devise nippone lâche -0,65% face au Dollar et ce dernier franchit le cap des 159,00, en route pour un re-test du zénith des 161,00 (juillet 2024).

Cette faiblesse du Yen apparaît d'autant plus paradoxale que le rendement du Yen rebondit fortement avec un nouveau "plus haut" de 2,162% sur le "10 ans".



C'est peut-être lié à de nouvelles perspectives d'échéances électorales, ce qui crée une incertitude.

Le repli du Yen explique en grande partie la hausse du "Dollar-Index" de +0,3% vers 98,95 : il retrouve ainsi ses meilleurs niveaux depuis le 1er janvier, avec également un gain de 0,2% face à l'Euro, de +0,5% face au Franc suisse (qui retombe de 0,3% face à l'Euro vers 0,9325).



Difficile de replier la hausse du Dollar aux chiffres du jour car les jeux étaient faits bien avant la publication du "CPI" qui du point de vue des cambistes constitue un non-événement : les "chiffres" ont été salués par un repli marginal du billet vert l'espace de quelques courtes minutes mais les parités se sont vite réalignés sur ceux de la veille.



Revenons-en aux "chiffres du jour": l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé comme prévu à un rythme annualisé de 2,7% en données brutes en décembre (stable par rapport à novembre) tandis que le "CPI Core" ressort à +2,6% (2,6% le mois précédent), contre +2,8% anticipé.



Le BLS indique que l'indice CPI "de base", qui exclut les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie, affiche +0,2% en "séquentiel" contre +0,3% au mois de décembre, le CPI "brut" affiche +0,3%, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre.



L'autre chiffre marquant concerne les ventes de logements neufs : elles se sont élevées à 737 000 unités aux Etats-Unis, contre 716 000 attendu, mais en recul de -10,5% par rapport à septembre où elles avaient atteint 800 000.



En ce qui concerne les pressions sur la FED, c'est déjà oublié !

Wall Street se préoccupe de deviner qui sera le successeur de "Jay" Powell, les 2 "Kevin" sont à égalité sur les sites de paris en Ligne : 40% pour K.Hassett et 40% pour K.Warsh (les autres prétendants peinent à dépasser les 10%).



Pas de chiffres à l'agenda "macro" en Europe ce mardi, la détente des taux se poursuit à petite allure avec -1,5Pt sur les Bunds et nos OAT vers 2,813% et 3,520% respectivement, les BTP italiens sont recherchés et ils effacent -3,3Pts de base vers 3,443%.



Cette journée restera bien marquée par la poursuite de l'argent dont le cours a pulvérisé un nouveau record, au-delà des 89$/Oz.