Devises : la Livre et le Franc suisse recherchés ce mercredi

Publié le 26/11/2025 à 19:03

Le FOREX devrait être calme d'ici lundi : il va entamer un phase d'attentisme en l'absence des cambistes US qui vont faire une "pont" de 4 jours pour cause de "Thanksgiving" + Black Friday.



Un fort décalage sur les prix pétroliers auraient pu impacter le $ mais il ne s'est rien passé lors de la publication des chiffres hebdos de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : ils montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis progressent de +2,8Mns barils, à 426,9 millions de barils lors de la semaine du 17 novembre.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont également progressé de 1,1 million de barils (stables la semaine précédentes) tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle (+2%) au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.

Le baril de "WTI" reste très sage avec même un léger effritement de -0,2% après la lourde chute de -2,5% la veille.



*Le "$-Index" recule de seulement 0,05% vers 99,62, et c'est la Livre ("the cable") qui réalise la meilleure performance avec +0,4% vers 1,3225, talonnée par le Franc suisse qui grimpe vers 0,8040.

L'Euro-grappille 0,2% vers 1,1592 et perd 0,2% face au Franc suisse vers 0,9322.



Le Livre s'est raffermie après la présentation d'un budget 2026 qui inclut une hausse de près de 30Mds£ des recettes fiscales et une réduction de l'objectif d'inflation... ce qui pourrait permettre à la Bank of England de reprendre ses baisses de taux.