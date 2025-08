Devises : la situation se fige après les ISM/PMI aux US et UE

Séance calme sur le FOREX, le Dollar s'effrite encore un peu après -0,4% la veille : le $ Index s'effrite de -0,1% vers 98,70.



L'Euro reprend +0,1%, la Livre +0,15%, le Yen +0,25%... les autres écarts restent insignifiants.

Le billet vert n'a pas trop souffert de la déception causée par l'ISM des 'services' (activité dans le tertiaire) : la croissance s'est révélée bien inférieure aux attentes au mois de juillet pour s'établir tout juste au-dessus de la barre fatidique du sans changement.

L'indice ISM des services a reculé à 50,1 le mois dernier après avoir atteint 50,8 en juin, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 51,5.

La composante des nouvelles commandes a reculé à 50,3 contre 51,3 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a baissé à 46,4 contre 47,2 le mois précédent.

a publication du 'PMI' manufacturier s'est opérée dans l'indifférence générale: la croissance dans le secteur privé américain a accéléré sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 55,1 en définitive, contre 54,6 en estimation flash et après 52,9 observé en juin.



Deux chiffres qui ne remettent pas en cause un assouplissement de 25Pts par la FED (anticipé par plus de 90% des traders, selon l'outil FedWatch du CME).



Côté Europe, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé de 50,6 en juin vers 50,9 en juillet, signalant donc une accélération de l'expansion du secteur privé, à un rythme toutefois modeste.



Le renforcement de l'expansion de l'activité globale a, par ailleurs, uniquement reposé sur les performances du secteur des services, l'augmentation de la production ayant en effet légèrement ralenti dans le secteur manufacturier (l'industrie automobile de l'UE est en berne, avec une forte baisse -très inhabituelle- des ventes en juin).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France signale une baisse de l'activité du secteur privé légèrement plus marquée que celle enregistrée le mois précédent, passant de 49,2 en juin à 48,6 en juillet, ce qui valide un scénario de contraction économique persistant.



Le recul de la demande s'étant renforcé tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, le volume global des nouvelles affaires a enregistré, dans l'ensemble du secteur privé français, sa plus forte contraction depuis avril.

