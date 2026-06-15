Le Dollar perd peu à peu son statut de placement refuge alors que les marchés sont euphorisés par la matérialisation d'un "accord" irano-américain au bout de 38 annonces "prématurées" de Donald Trump.

Pour bien mesurer l'état d'esprit de Wall Street, le "VIX" (baromètre de la peur) plonge de -10% vers 16,00, au plus bas depuis début mars... mais paradoxalement, l'Or qui fait également figure de refuge face aux tensions internationales et au risque inflationniste bondit de +3% vers 4.350$, l'argent a repris +13% en 3 jours, vers 70,2$ (alors que les prix devraient s'assagir avec la réouverture d'Ormuz).

Le "fait accompli" de la 39ème annonce -enfin concluante- de Trump aurait pu jouer, sans compter qu'il s'agit juste d'un "accord pour accepter -enfin- de négocier", avec des exigences totalement divergentes depuis 4 mois et difficilement conciliables (celles de la partie iranienne n'ont jamais varié).

Les toutes dernières concessions américaines étaient un préalable au principe d'un cessez-le feu durable mais il y a tant d'impondérables (Liban, Syrie, Gaza) que les pourparlers peuvent être rompus à tout instant.

Le marché ne veut voir que le verre à moitié plein, il s'enthousiasme pour la baisse des prix du pétrole, le WTI refluant vers 80,5$ et le "Brent" vers 83,3$.

Le $-Index aligne une 3ème séance de baisse (-0,15%), rien de spectaculaire) alors que le repli du baril éloigne la probabilité d'une hausse de taux par la FED d'ici la rentrée.
L'Euro ne reprend rien à 1,1600$, le Franc suisse non plus (il grappille 0,04% contre l'Euro), le Dollar se raffermit de 0,15% face au Yen, la Livre, le Dollar canadien.

Les chiffres US n'ont eu aucun impact sur le billet vert : la production industrielle progresse de 0,1 % en mai, contre une hausse de 0,3 % attendue, après une révision de +0,7% à +0,9 % pour le mois précédent, le Taux d'Utilisation des Capacités progresse de +0,1% à 76,2%.
L'indice manufacturier Empire State de la Réserve fédérale de New York a reculé de -14, à 5,7 en juin, contre 19,6 en mai, alors qu'un repli plus modeste vers 13,5 était anticipé.
Côté immobilier, l'indice mensuel du marché du logement NAHB ( National Association of Home Builders a reculé de -2Pts en séquentiel pour s'établir à 35 en juin (la hausse des taux hypothécaire freine l'activité) : c'est inférieur aux attentes du consensus du marché mais cela reste supérieur son niveau de l'année précédente, qui s'élevait à 32.