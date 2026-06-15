Devises : le calme du FOREX contraste avec une actualité chargée

Le FOREX reste étrangement calme alors qu'une euphorie de type "FOMO" s'empare de Wall Street, le Nasdaq-100 renoue avec ses sommets historiques vers 30.550, le Dow Jones pulvérise de nouveaux plus hauts... et en ce qui concerne les "chiffres du jour", c'est comme s'ils n'avaient jamais existé : hors SpaceX, plus rien ne compte.

Publié le 15/06/2026 à 19:23 Partager

Le Dollar perd peu à peu son statut de placement refuge alors que les marchés sont euphorisés par la matérialisation d'un "accord" irano-américain au bout de 38 annonces "prématurées" de Donald Trump.



Pour bien mesurer l'état d'esprit de Wall Street, le "VIX" (baromètre de la peur) plonge de -10% vers 16,00, au plus bas depuis début mars... mais paradoxalement, l'Or qui fait également figure de refuge face aux tensions internationales et au risque inflationniste bondit de +3% vers 4.350$, l'argent a repris +13% en 3 jours, vers 70,2$ (alors que les prix devraient s'assagir avec la réouverture d'Ormuz).



Le "fait accompli" de la 39ème annonce -enfin concluante- de Trump aurait pu jouer, sans compter qu'il s'agit juste d'un "accord pour accepter -enfin- de négocier", avec des exigences totalement divergentes depuis 4 mois et difficilement conciliables (celles de la partie iranienne n'ont jamais varié).



Les toutes dernières concessions américaines étaient un préalable au principe d'un cessez-le feu durable mais il y a tant d'impondérables (Liban, Syrie, Gaza) que les pourparlers peuvent être rompus à tout instant.



Le marché ne veut voir que le verre à moitié plein, il s'enthousiasme pour la baisse des prix du pétrole, le WTI refluant vers 80,5$ et le "Brent" vers 83,3$.



Le $-Index aligne une 3ème séance de baisse (-0,15%), rien de spectaculaire) alors que le repli du baril éloigne la probabilité d'une hausse de taux par la FED d'ici la rentrée.

L'Euro ne reprend rien à 1,1600$, le Franc suisse non plus (il grappille 0,04% contre l'Euro), le Dollar se raffermit de 0,15% face au Yen, la Livre, le Dollar canadien.



Les chiffres US n'ont eu aucun impact sur le billet vert : la production industrielle progresse de 0,1 % en mai, contre une hausse de 0,3 % attendue, après une révision de +0,7% à +0,9 % pour le mois précédent, le Taux d'Utilisation des Capacités progresse de +0,1% à 76,2%.

L'indice manufacturier Empire State de la Réserve fédérale de New York a reculé de -14, à 5,7 en juin, contre 19,6 en mai, alors qu'un repli plus modeste vers 13,5 était anticipé.

Côté immobilier, l'indice mensuel du marché du logement NAHB ( National Association of Home Builders a reculé de -2Pts en séquentiel pour s'établir à 35 en juin (la hausse des taux hypothécaire freine l'activité) : c'est inférieur aux attentes du consensus du marché mais cela reste supérieur son niveau de l'année précédente, qui s'élevait à 32.