Devises : le $ canadien insensible aux menaces de Trump

Outre le Yen qui explose à la hausse de +6 cents en 24H (de cotation officielle) entre 159,3 et 153,3 face au Dollar, les yeux étaient également braqués sur le Dollar canadien alors que Donald Trump prend pour cible le Canada.Après l'épisode Groenlandais où il menaçait l'Europe de +10% de droits de douane, il passe à la vitesse supérieure avec une menace de +100% sur tous les produits et biens importés du Canada aux Etats-Unis, si un accord commercial avec la Chine est ratifié (Mark Carney s'est rendu à Pékin pour en dessiner les contours).

Donald Trump accuse son voisin du nord de chercher à devenir le "port de déchargement pour que la Chine envoie des biens et produits aux Etats-Unis"... et il oublie de citer le volet pétrolier car le Canada pourrait suppléer l'arrêt des livraisons de pétrole en provenance du Venezuela.



Et les cambistes jouent à fond le scénario du "TACO" (moulinets verbaux de Trump puis renoncement rapide à mettre en application les dispositions du chantage infligé aux "partenaires") puisque le Dollar canadien ne décale même pas de 1 cent face au billet vert : stabilité parfaite à 1,3700.

Le Dollar canadien chute en revanche de -0,45% face à l'Euro et de -1,10% face au Yen et de -0,5% face au Franc suisse : il est donc 100% corrélé au Dollar US.

Et le "$-Index" poursuit le décrochage amorcé jeudi dernier sous 98,7, avec une perte une perte supplémentaire de -0,65% vers 96,95 (et même 96,81 au plus bas vers 17H).

Le FOREX bruisse de rumeurs d'intervention conjointe des banques centrales japonaise et de la FED pour soutenir le Yen (dont la chute menace la compétitivité des exportations américaines).

La Fed devrait maintenir son principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75% cette semaine, puis mi-mars et fin avril(97,2%) selon l'outil "Fedwatch" (84,1 le 18 mars, 72% le 29 avril). En revanche, c'est du 50/50 pour une baisse de 25 points de base lors de sa réunion de la mi-juin (47% pour/39 contre /13% sans opinion), alors que le nouveau "patron" (Kevin Warsh probablement) sera entré en fonction quelques semaines auparavant.



En Europe, pas davantage d'actualités "macro" pour justifier la hausse de la Monnaie Unique de +0,55% vers 1,1895/1,19000.



La non-censure du gouvernement Lecornu est actée depuis une semaine, elle a levé une hypothèque politique et un facteur d'instabilité en Europe.



Le résultat le plus visible OAT ne se lit pas sur le FOREX (le Franc suisse ou la Livre se montrent plus robustes contre le $ depuis 1 semaine) mais sur les "spread" de taux internes à l'Europe : baisse de 5,6 points vers 3,434% des OAT tandis que le Bund n'efface que 3,6 points, à 2,868%.

Le spread OAT/Bund s'écrase à +56,5 points, les BTP italiens affichent +3Pts par rapport à nos OAT.