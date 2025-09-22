Devises : le $ cède 0,5% face à l'Euro après propos de S.Miran, le $ canadien décroche de -0,8%

Le nouveau triplé de records et de doublés 'intraday/clôture' des principaux indices US reflète un flux ininterrompu d'achats provenant d'investisseurs en grande partie étrangers, notamment depuis début septembre, mais cela ne contrebalance pas les sorties de capitaux des T-Bonds US, arbitrés en partie en faveur de l'Or (nouveau record à 3.7540$/Oz, l'argent à 44$, nouveau record également), ce qui fait que '$-Index' reprend sa glissade et lâche -0,3% vers 97,35.

Le repli du billet vert est particulièrement appuyé face à l'Euro (+0,5% à 1,1803), face à la Livre (+0,35%) ou face au Franc suisse (qui reprend +0,4%).

Le Yen apparaît affaibli, avec un gain symbolique de 0,15% face au Dollar mais un repli de -0,35% face à l'Euro.



Mais le 'fait du jour', c'est certainement la chute en piqué du Dollar Canadien ('Huard') de -0,35% face au US$ et de -0,8% face à l'Euro qui pulvérise la résistance des 1,6100 pour inscrire un nouveau record historique à 1,6320 (la dette du Canada s'alourdit, le secteur immobilier constitue une énorme bulle qui menace d'éclater).



Le billet vert semble pâtir des déclarations de divers membres de la FED, dont Stephen Miran (nouveau gouverneur et émanation de Trump au sein des plus hautes instances de la FED, pour quelques mois comme il se plait à le rappeler) qui prône un abaissement radical du loyer de l'argent : il l'a clairement exprimé lors de son intervention devant le club économique de New York, estimant que 'le taux directeur devrait être 'autour de 2%, environ 200 points de base plus bas que leur niveau actuel'.

Alberto Musalem, président de la FED de St Louis (donc moins 'gradé' que Miran) se montre beaucoup plus prudent et se demande s'il est pertinent d'écarter le risque inflationniste, ce qui rend incertain un scénario à 2 baisses de taux.



Des chiffres cruciaux sont attendus et les 'optimistes' espèrent qu'ils confirmeront le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité aux Etats Unis, ce qui validera la poursuite du cycle de baisse de taux fin octobre puis mi-décembre prochain... ce qui devrait affaiblir le Dollar.



Le gouvernement américain publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie la lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.



En Europe, la publication économique la plus attendue de la semaine sera celle des indicateurs PMI 'flash' pour le mois de septembre, attendue ce mardi. Les analystes anticipent une amélioration progressive de l'activité manufacturière, tandis que la croissance des services devrait s'être légèrement tassée depuis août.