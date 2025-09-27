Devises : le $ consolide de 0,4% après PCE, gain hebdo de 0,5%

Publié le 27/09/2025 à 00:43 Partager

C'est une seconde semaine de hausse qui s'achève pour le Dollar, et ce n'était pas gagné mardi matin puisque l'Euro culminait encore à plus de 1,1820... mais il a décroché jusque vers 1,1650 jeudi vers 20H.



Le '$-Index' recule de -0,4% ce vendredi vers 98,15 mais il finit la semaine en hausse de +0,5%.



L'Euro reprend +0,3% vers 1,1705, le Yen et le Franc suisse +0,2%, la Livre domine avec +0,4%, le Yuan se stabilise vers 7,1340 après 2 jours de consolidation (-0,3%).



Le FOREX s'est montré peu réactif aux chiffres du jour : l'indice 'PCE-Core' le plus suivi par la FED se stabilise sagement sous les +2,9% (identique aux 2,9% attendus mais 3% envisagé, moyennant une hausse séquentielle de +0,2% contre 0,3% attendu) et l'indicateur global ressort à +2,7% comme prévu.



L'autre 'stat' emblématique ce vendredi, c'était la confiance du consommateur américain : elle s'est détériorée en septembre vers 55,1 contre 58,2, à un rythme encore plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi... mais les chercheurs de l'U-Mich' n'ont pas publié les anticipations ou ses prévisions des ménages en matière d'inflation.