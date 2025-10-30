Devises : le $ continue de grimper après le doutes soulevés par J.Powell

Publié le 30/10/2025 à 19:50 Partager

Le FOREX s'est réveillé... et en sursaut mercredi vers 19H30, ,on pas suite à la publication de la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la 2ème fois consécutive mais en réaction aux premiers mots prononcés par Jerome Powell dès l'entame de sa conférence de presse.

Le patron de la FED a clairement douché les espoirs d'une 3ème réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre : il affirme que selon lui, elle n'avait rien d'acquis (alors qu'elle était anticipée à 91%).



Autre facteur inattendu, la division inhabituelle affichée par le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, un gouverneur ayant voté en faveur d'une baisse de taux de 50 points de base (Stephen Miran) et un autre s'étant prononcé pour un 'statu quo' (Jeffrey Schmid).



Jerome Powell a été contraint de reconnaitre l'existence d'approches très divergentes au sein du FOMC, ce qui était déjà un des étonnements -mais sans conséquence mi-septembre- des cambistes, lesquels s'attendaient à ce que les pressions exercées par trump en faveur d'une baisse agressive des taux allait faire bouger les lignes parmi les membres de la FED.



Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM souligne 'qu'il est vraiment très rare qu'un président de banque centrale insiste de cette manière sur les divisions internes'.

L'effet des propos de Powell se prolonge ce jeudi soir puisque le '$-Index' gagne encore 0,35% à 99,55 (après +0,75% la veille) dopé par la flambée du rendement du '10 ans' qui se tend encore de +2,3Pts vers 4,100% (+11,5Pts en 24H), le '30 ans' affichant +4,7 pts vers 4,6460%.



Le Dollar se montre de nouveau vigoureux face à l'Euro qui recule de -0,3% (vers 1,1565), même écart face à la Livre vers 1,3155, le Franc suisse (+0,45% vers 0,8030)... mais c'est le Yen qui souffre le plus alors que le BoJ repousse encore un relèvement de ses taux pour combattre l'inflation: la devise nippone dévisse de -1% vers 154,2, son plus bas niveau depuis début mars dernier (prochain objectif 156,3).

Le Yuan s'apprécie de 0,2% face à l'Euro vers 8,2210, il s'effrite de 0,1% face au Dollar vers 7,1105... mais il faut revenir sur la hausse de la devise chinoise qui avait grimpé de +0,16% la veille avant de se stabiliser ce jeudi.



L'Euro n'a pas réagi vers 13H, lorsque la BCE a confirmé ce midi le maintien des taux à 2%, et rien de plus n'est ressorti de la conférence de presse de sa présidente de Christine Lagarde, laquelle était jugée sans enjeu.



Sur le front des statistiques, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, atteignant un rythme de 0,5% par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre, selon une première estimation dévoilée par l'Insee ce matin.



La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%), tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).



Par ailleurs, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,1% et 0,2% au 2e trimestre.



De son côté, l'économie allemande est demeurée stagnante au troisième trimestre, contre une baisse de 0,2% pour le second, toujours pénalisée par la faiblesse des exportations, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Destatis qui confirme que sur un an, la croissance ressort à 0,3%.