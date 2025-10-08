Devises : le $ continue de profiter du plongeon du Yen, l'or à 4.060$

Publié le 08/10/2025 à 19:30 Partager

C'est la 3ème séance de hausse du $, par un écart de 0,5% face à l'Euro, qui retombe sous 1,1600.

Outre la situation politique en France, la nouveauté du jour, ce sont de mauvais chiffres allemands, coup sur coup et à 24H d'intervalle.



L'autre devise en grande difficulté, c'est le Yen qui chute de -0,6% et teste 153,00/$ (encore -0,1% face à l'Euro) et plonge de -4% depuis le début de la semaine (face au $) : la nouvelle 1ère Ministre Sanae Takaichi a fait le choix de l'inflation, de la hausse de la dépense keynésienne et donc du sacrifice du Yen.



Le Dollar reste vigoureux à 1 heure de la publication des 'minutes' de la FED : elles devraient confirmer la vision de l'équilibre des risques... et du 'sentier étroit' entre 2 falaises (inflation ou récession).

Le 'shutdown' quand à lui n'est quasiment plus mentionné comme une 'situation problématique'... toujours parce que si le passé éclaire l'avenir, de précédents 'blocages' se sont bien terminés (voir très bien) pour Wall Street et les 'treasuries'.



L'Euro pâtit d'une reprise des spéculations sur un assouplissements monétaires avec les chiffres d'activité allemands : baisse de -0,8% des commandes à l'industrie (mardi) puis une production industrielle en chute libre publiée ce matin (-4,3% en août), dans le sillage des -18,5% d'activité observée dans l'industrie automobile, alors que BMW émet un 'profit warning'.



En ce qui concerne la France, 'Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group prévient que notre pays est 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.



Selon lui, diriger une grande économie sans un budget fonctionnel sape la crédibilité, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro, et 'à moins que la coopération politique ne soit rétablie, les conséquences s'étendront bien au-delà de Paris'.



Nigel Green s'attend ainsi à ce qu'au cours des prochains mois, les gérants de portefeuille continuent à réduire leur exposition aux actifs libellés en euro, en se tournant vers le dollar et les bons du Trésor américains.



Mais pour l'heure, c'est l'Or qui continue de faire l'objet d'achat de précaution, ou de 'substitution' avec un nouveau record absolu à 4.047$ l'once, l'argent flirte avec les 50$ (+3% à 49,5$, égalant ses records de début 1980 et mai 2011).

