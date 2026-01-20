Devises : le $ dégringole, le Yen se déconnecte de sa rémunération

Ce mardi a été marqué par une déconnexion totale entre la parité du Yen et les autres devises, alors que son rendement a explosé de façon historique la nuit dernière, et celle d'avant.Le "30 ans" par exemple voit son rendement passer de 3,493% lundi à 3,911% (+42Pts, un record en 40 ans).l

Le Yen ne prend que 0,1% face au Dollar, il en perd 0,65% face à l'Euro (185,30), et jusqu'à -0,95% face au Franc suisse.



Plus son rendement est élevé depuis début janvier, plus il semble s'effondrer, et pourtant ses détenteurs ont vu leur rémunération s'envoler +16,4 points à 2,348% (+25Pts en 48H). La tension est encore plus marquée sur le "20 ans" (+23 points à 3,473%) et le "40 ans" (+30 points à 4,226%).

Les taux longs nippons n'avaient jamais dépassé ceux de la zone euro depuis la création de l'euro (3,9100% pour le "30 ans" allemand) ni égalé ceux des Etats-Unis depuis 36 ans.



Autre paradoxe, le Dollar pâtit des tensions avec l'Europe puisque le billet vert chute de 0,85% face à l'Euro (vers 1,1735/1,740) et le "$ Index" dévisse pratiquement de -1% vers 98,225.

C'est le Franc suisse qui semble faire l'unanimité avec +1% face au $ et +0,3% face à l'Euro vers 0,9260.

Le Yuan est resté littéralement arrimé au Dollar ce mardi et finit inchangé à 6,9600.



Les tensions américano-européennes qui plombent le billet vert se cristallisent autour du Groenland : Trump a menacé lundi d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français, en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son "Conseil de paix", sorte "d'ONU bis" avec un ticket d'entrée de 1 MdUSD, géré à la discrétion du président américain.



"A-t-il vraiment dit ça ? Personne ne veut [d'Emmanuel Macron], car il ne sera très bientôt plus au pouvoir. Ce n'est pas grave", a-t-il déclaré depuis un aéroport en Floride, avant de partir pour le Forum économique mondial de Davos (Suisse).



Samedi, Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 10% à partir du 1er février, sur les produits en provenance de huit pays européens (dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne). Le taux passerait à 25% au 1er juin si aucun accord n'est trouvé sur le Groenland, territoire qu'il convoite ouvertement.

"Les dirigeants européens ne vont pas résister beaucoup", a-t-il ajouté.