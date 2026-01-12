Devises : le Dollar initialement affaibli par l'affrontement Trump/Powell

Si les gesticulations de Donald Trump, ses affirmations de toute puissance laissent Wall Street et les marchés de taux assez indifférents mais pas les cambistes qui ont assez vivement régi ce lundi matin en renvoyant le Dollar Index vers 98,41 contre 99,00 vers 1 heure du matin (en cotation -à l'ouverture- sur les marchés asiatiques).

L'Euro a symétriquement progressé jusque vers 1,1700 (+0,6%) avant de se tasser un peu vers 1,1670 (+0,3%).

Le Franc suisse gagne ce soir 0,5% vers 0,7973 et +0,15% face à l'Euro, vers 0,9305.

Le Dollar ne perd rien face au Yuan et grapille même 0,15% face à un Yen très affaibli (-0,4% vers 184,50).



Le désintérêt des cambistes pour le Dollar, le Yen et le Yuan s'accompagne d'une nouvelle flambée sur les métaux précieux qui battent des records historiques avec une once d'Or à 4.615$/Oz et l'once d'argent à 86$, soit +18,5% depuis le 1er janvier.



Le contexte géopolitique se tend, puis c'est au tour du contexte monétaire : Donald Trump est sur tous les fronts, enivré de son sentiment de toute puissance : après Nicolas Maduro, qu'il a fait enlever et incarcérer, il tente maintenant d'envoyer Jerome Powell derrière les barreaux (c'est ainsi qu'il l'entend, même cela se résume pour l'instant à une citation à comparaître), pour cause de malversations supposées, relatives au dépassement du budget de rénovation des locaux de la FED... pour quelques centaines de millions de dollars (des "pièces jaunes" par rapport au dépassements de budget des divers programmes militaires US depuis 50 ans).



Pour la première fois depuis le début de son double mandat, Jerome Powell a décidé de riposter de façon "officielle" dans les médias, expliquant qu'il s'agit d'un "prétexte" pour faire pression sur la Réserve fédérale, qui ne baisse pas suffisamment ses taux aux yeux du locataire de la Maison Blanche (elle aussi est en pleins travaux, sur ordre de Donald Trump, et sans même avoir reçu d'autorisation explicite du Congrès !).



Une autre ombre pèse sur les initiatives en mode "cavalier seul" de Donald Trump : les cambistes attendent une décision de la Cour suprême outre-Atlantique sur la constitutionnalité des droits de douane imposés -unilatéralement et collectivement- par l'administration Trump.

Si elle rendait un avis négatif (ce serait logique car de nombreux points de droit contrecarrent les "tarifs" entrés en vigueur cet été), Donald Trump affirme qu'il a déjà un "plan B".

L'agenda "macro" était clairsemé ce lundi -pour ne pas dire désert- mais retour des "chiffres" sur le devant de la scène demain avec les statistiques des prix à la consommation aux Etats Unis et l'espoir qu'une poursuite de la modération fasse bouger les lignes à la FED pour la mi-mars (pour fin janvier, Fedwatch attend un statu quo de la FED à 97%).