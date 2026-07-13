Les marchés entrent dans une phase plus complexe. Après avoir largement salué la désescalade au Moyen-Orient et la chute du pétrole, les investisseurs doivent désormais composer avec un environnement où les risques géopolitiques restent présents, tandis que l'économie américaine continue d'afficher une vigueur qui complique le travail de la Réserve fédérale.

Le principal changement de la semaine est le retour des tensions dans le Golfe. Les attaques iraniennes contre plusieurs pétroliers et les représailles américaines ont provoqué un rebond du pétrole de près de 6%, entraînant une remontée des rendements obligataires américains. Les marchés ont rapidement réintégré une probabilité de plus de 60% d'une hausse de taux supplémentaire de la Fed d'ici la fin de l'année, contre moins de 50% quelques jours auparavant.

Pour autant, les investisseurs ne semblent pas croire à une véritable reprise du conflit. Le scénario privilégié reste celui d'une succession de poussées de tension suivies de nouvelles négociations. Les marchés considèrent que ni Washington ni Téhéran n'ont intérêt à laisser le pétrole s'installer durablement à des niveaux susceptibles de provoquer un ralentissement économique mondial, d'autant que les élections américaines de mi-mandat approchent.

Sur le plan macroéconomique, les statistiques continuent d'envoyer un message remarquablement robuste. L'indice Redbook des ventes comparables accélère encore à +11,5% sur un an, son plus haut niveau depuis trois ans, confirmant que la consommation américaine reste le principal moteur de la croissance. Certes, l'effet Coupe du Monde gonfle une partie de ces chiffres, mais la dynamique sous-jacente demeure solide. L'activité manufacturière reste en expansion, tandis que les créations d'emplois et les offres d'embauche continuent d'évoluer à des niveaux compatibles avec une économie en croissance.

Les minutes de la Fed illustrent toutefois un débat de plus en plus partagé. Les membres les plus restrictifs s'inquiètent désormais moins du pétrole que des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, susceptibles d'entretenir durablement les tensions sur les salaires, l'électricité, les infrastructures et certains biens d'équipement. A l'inverse, d'autres responsables estiment que la baisse du pétrole finira par faire refluer naturellement l'inflation dans les prochains mois. Le résultat est une Fed qui reste en attente, mais avec un biais toujours prudent.

En Bourse, la rotation sectorielle se poursuit. Les semi-conducteurs, les fabricants de mémoire et une partie du matériel informatique poursuivent leur consolidation après leur envolée du premier semestre. A l'autre bout du spectre, les flux continuent de se redéployer vers la santé, les biotechnologies, les financières, les transports et plusieurs segments de petites capitalisations. Cette rotation interne reste cohérente avec un marché haussier qui s'élargit progressivement plutôt qu'avec le début d'un véritable marché baissier.

Techniquement, le dollar index n’a que peu évolué et reste solidement ancré au-dessus des 100.20 pour une poursuite de la hausse en direction des 102.70/85. En parallèle, on surveillera les 1.1520 sur l’EURUSD pour maintenir le biais baissier avec les 1.1180/30 en ligne de mire.