Devises : le Dollar poursuit sur sa lancée, mais l'Or reste bullish

Publié le 13/10/2025 à 19:11

Grand calme sur le FOREX mais la tendance à la réappréciation du Dollar (depuis début octobre) s'est poursuivie avec un '$-Index' en hausse de 0,25% à 99,25.

L'Euro affiche un repli presque symétrique de -0,3% vers 1,1570, et le Yen replonge de -0,75% vers 152,3, le Franc suisse s'affaiblit également de -0,6% et reperd 0,2% face à l'Euro.



Le FOREX reste largement tributaires des marchés de taux US (pour cause d'arbitrage de rendements) : pas de cotations sur les 'T-Bonds' ce lundi, les traders sont en congé pour cause de célébration du 'Colombus day'.



Côté 'stats', l'agenda était désert ce lundi, le Dollar continue de se renforcer et malgré tout, l'Or s'est encore distingué avec un nouveau record absolu de 4.100$/Oz, l'argent dépassant les 51,5$..



Malgré le 'shutdown' qui se poursuit aux Etats Unis (Trump s'en désintéresse puisqu'il est en déplacement en Egypte pour signer des 'accords historiques' entre Israël et le Hamas, avec des échanges/libérations d'otages très attendus à la clé), la Réserve fédérale publiera mercredi son ' Beige Book ' qui présentera l'évolution de la situation économique dans le pays.



L'agenda économique ne sera pas totalement dénué de statistiques, puisque seront publiés demain l'indice des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne ainsi que l'indice ZEW, un indicateur important du climat économique.



Le même jour, Jerome Powell, président de la Fed, prononcera à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).



Les assemblées générales du FMI et de la Banque Mondiale, qui doivent s'ouvrir aujourd'hui à Washington, seront également suivies de près afin d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.