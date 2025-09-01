Devises : le Dollar reste sous pression, la Livre se redresse un peu, avec taux longs au zénith

On ne pouvait pas s'attendre à des fluctuations spectaculaires sur le FOREX en l'absence des cambistes américains, en ce jour férié de 'Labor Day', qui marque habituellement la fin des congés d'été Outre-Atlantique.



Le'Dollar-Index' est resté sur sa pente descendante, le rythme a évidemment été très lent ce lundi avec -0,05% à 97,70: la base du corridor 97,7/98,8 est directement menacée.

Les écarts ont été contrastés avec un Euro qui grappille 0,15% à 1,1710 tandis que le Yen les perd (-0,5% à 147,25.

Le billet vert a par ailleurs grappillé 0,1% face au Dollar Canadien et le Franc suisse... mais il perd 0,25% face à la Livre (qui gagne également 0,15% face à l'Euro).



Un certain attentisme pourrait dominer sur le FOREX en attendant les premiers chiffres de la semaine : les indice ISM du secteur manufacturier (mardi), le rapport JOLTS mercredi, l'ISM des services puis l'enquête ADP (jeudi), laquelle donnera le ton à la veille de la publication du 'NFP'.



Le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août qui sera publié vendredi pourrait traduire une faiblesse du marché du travail, laquelle a été évoquée par Jerome Powell, au symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole, dans le Wyoming, il y a une dizaine de jours.



Les économistes attendent 90.000 créations d'emplois non agricoles, contre 83.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui pourrait remonter de 4,2% à 4,3%.



Les chiffres du 'NFP' devraient apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la banque centrale américain : elle pourrait abaisser ses taux de 25 points de base le 17 septembre (scénario anticipé à 87% par les investisseurs selon l'outil FedWatch du CME Group.



En Europe, les cambistes surveilleront surtout les chiffres de l'inflation en août dans la zone euro, qui paraîtront demain.