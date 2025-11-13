Devises : le Dollar s'affaiblit soudain après 3 séances de stabilité

Publié le 13/11/2025 à 19:07

Les cambistes ne semblent pas accorder beaucoup de crédit aux propos prudents de Susan Collins (présidente de la FED de Boston) qui remet en cause la certitude concernant une 3ème baisse de taux le 17 décembre (le consensus FEDwatch est retombé de 90 à 54% pour un assouplissement le 18 décembre).

Le '$-Index' recule fortement après 3 journées de stagnation et retombe de 99,45 vers 99,00 (il évolue sur ses 'plus bas' de la séance) et retrouve ses niveaux du 22 au 29 octobre dernier.



Le recul du Dollar est illustré par le rebond de l'Euro de +0,55% vers 1,1655, de +0,6% de la Livre... et le Franc suisse se distingue une fois de plus avec un puissant +0,8% vers 0,7910 (et +0,3% face à l'Euro pour un égaler un record établi vers 0,922 le 20 octobre dernier).

Le Yen reste faible avec une hausse de 0,28% face au Dollar (qui s'était projeté jusque vers 155,00 au plus haut ce matin) mais un repli de 0,25% face à l'Euro et -0,55% face au Franc suisse.

A noter également la progression du Yuan face au Dollar : +0,25% vers 7,0950.



Pas de sitimuli côté chiffres US: les prochaines 'stats' concernant l'inflation seront cruciales et le FOREX va devoir patienter car le CPI d'octobre n'a pu être calculé (et il ne le sera pas) et les données sur novembre sont partielles.

Même constat pour les chiffres de l'emploi avec 2 'NFP' passés par pertes et profits.



L'Euro n'a guère réagi lors de la publication du nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.



Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).



Par ailleurs, selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.