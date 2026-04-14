Devises : le Dollar s'enfonce, l'argent bondit au-delà de 79$.

La confiance revient, et plus forte encore qu'avant la guerre, où l'on n'avait pas observé plus de 6 séances consécutives de hausse (du 21 au 28 janvier) à Wall Street avant d'atteindre un sommet historique. Et le S&P500 revient au zénith, à 6.960, à l'issue d'une 10ème séance de hausse consécutive (plus longue série haussière depuis décembre 2022/janvier 2023).

Publié le 14/04/2026 à 19:24 Partager

Le "risk-on" fait un retour fracassant, alors que la guerre dans le Golfe a causé des dégâts qui pèseront lourd sur la croissance mondiale... et à condition que les hostilités ne reprennent pas alors que les positions de l'Iran d'un côté, Israël et les Etats Unis de l'autre semblent inconciliables.

Mais les marchés se jettent une fois de plus sur "une raison d'espérer" avec un message de Trump affirmant que l'Iran avait envie de négocier.



Les Dollar perd jour après jour son statut de placement refuge (7ème séance de repli) tandis que le VIX replonge de -4% vers 18,35, une zone de "stress modéré".

Le "$-Index" perd encore 0,25% vers 98,1, soit -2,5% depuis son zénith des 100,64 du 31 mars.

L'Euro gagne symétriquement +0,35% vers 1,1800, de même que le Franc suisse (à 0,7810), le Yen 0,4% vers 158,80, la Livre +0,5% vers 1,3565.

Le grand gagnant du jour, c'est l'argent métal avec +4,5% vers 79,2$, sa meilleur marque depuis le 18 mars dernier.



La bonne surprise du jour, provient de l'indice des prix à la production, lequel a augmenté de "seulement" 0,5% en mars, là où les analystes tablaient sur au moins deux fois plus (+1,1%), soit +4% en rythme annuel, loin des attentes qui étaient situées à +4,6%.



Mais manifestement, cela semble trop beau pour être vrai puisque le rendement du "10 ans" US n'efface que 2,5 points de base à 4,27%, le "30 ans" retranche 1,6 point vers 4,884%.



Compte tenu d'une guerre qui a provoqué "le choc d'offre pétrolière le plus grave de l'histoire" (selon l'Agence internationale de l'énergie), le Fonds monétaire international (FMI) vient d'abaisser ses prévisions de croissance mondiale 2026 de 3,3 à 3,1%. Un chiffre qui pourrait même tomber à 2,5% en cas de prolongement des hostilités avec un baril autour des 100 USD.



L'indicateur "avancé" du PMI "monde" chute de +3% vers +2%, soit un ralentissement d'une sévérité qui n'avait plus été observée depuis la période Covid.



Dans ses dernières prévisions, le FMI n'exclut pas le risque d'une récession mondiale en cas de conflit prolongé, tout en soulignant que ce scénario ne constitue pas, à ce stade, son hypothèse centrale.



Sur la même ligne, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans son rapport mensuel de mars, anticipe elle aussi la "plus forte contraction de la demande de pétrole depuis la pandémie de Covid-19, à -80 000 barils/jour cette année, la guerre en Iran ayant bouleversé nos perspectives mondiales".