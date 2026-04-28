Devises : le Dollar se raffermit, le Franc suisse s'affaiblit nettement

Après la séance volatile de lundi (grand écart intraday sur le "$ Index" entre 99,3 et 99,2), le FOREX se calme avec des variations plus anodines sur l'Euro/Dollar (le billet vert grappille 0,15% vers 98,65/99,7) ou le $/Yen (+0,15% également à 159,65), puis 0,2% face au Yuan vers 6,8375.

Publié le 28/04/2026 à 21:50 Partager



C'est le Franc suisse (-0,5% vers 0,9250/E) et les devises scandinaves qui subissent les retraits les plus notables avec la couronne norvégienne (-0,3% au lendemain d'un plancher inscrit vers 10,9 contre 11,85 le 1er janvier) et la couronne suédoise (-0,5% vers 10,85, un plus bas depuis le 13 avril).



Le raffermissement du Dollar s'inscrit dans un contexte géopolitique qui n'incite pas à l'optimisme avec un pétrole qui flambe depuis lundi soir sur le NYMEX : retombé vers 93$ avant le weekend, il repasse en force la barre des 100$ et tutoyait les 102$ vers 14H, avant de retomber ce soir vers 100,20, de quoi enterrer tout espoir de détente de taux par la FED cette année.

Les taux qui se retendent, un billet vert qui progresse, c'est un cocktail nocif pour les métaux précieux qui consolident un peu plus franchement : l'or cède -2,1% vers 4.590$, l'argent décroche de -4% vers 72,90$, au plus bas depuis le 6 avril, ou le 31 mars à mi-séance (un mois pour rien si le "silver" en reste là).



Les cambistes n'attendent aucune inflexion du discours de la FED dont le FOMC débutait ce mardi : les marchés prendront connaissance demain des conclusions de ses membres et des perspectives de croissance et d'inflation qui devraient confirmer le retour des pressions inflationnistes.



Il s'agira par ailleurs probablement de la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président et il devrait tenir une ligne proche de celle qu'a exposé Kevin Warsh (le successeur de Powell, ndlr) lors de son audition devant le Congrès"(il y a tenu un discours qui a paru "équilibré" face aux différentes issues possibles).