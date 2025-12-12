Devises : le Dollar se stabilise, les cryptos victimes d'un décrochage vers 16H

Publié le 12/12/2025 à 22:02 Partager

Le Dollar n'est pas affecté par la correction de -2% du Nasdaq ce vendredi et semble bénéficier de la hausse du rendement du "10 ans" qui se tend de +5,5Pts vers 4,20% (+6Pts en hebdo) et du "30 ans" qui flambe de +7Pts vers 4,86%.



Le "$-Index" met fin à 48H de repli impulsif (-0,5 puis -0,6%) et se stabilise vers 98,05 : la volatilité est nettement retombée puisque l'Euro -qui finit inchangé à 1,1740- n'a fluctué qu'entre 1,1750 et 1,1720 au plus bas.

Le Dollar grappille 0,15% face au Yen et à la Livre, +0,05% face au Franc suisse, s'effrite de -0,05% face au Dollar canadien.



La FED confirmé la solidité actuelle de l'économie américaine, elle revoit à la hausse ses estimations de croissance de +1,9% à +2,4% en 2026... et c'est de là que naissent de fortes divergences au sein de son comité de politique monétaire.



Le prochain rendez-vous majeur pour le FOREX, ce sera la publication des derniers chiffres très attendus de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis.



Parmi les rares indicateurs du jour figuraient les données définitives des prix à la consommation en France. Les prix à la consommation en France sont ressortis en hausse de 0,9% en novembre 2025 en rythme annuel, soit le même taux que celui observé en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier.

Enfin, la journée s'est plutôt mal passée pour les cryptos qui ont subi un nouveau trou d'air entre 16H et 16H30, le Bitcoin reperdant subitement -2,5% (vers 90.000$), l'Ethereum -5% vers 3.070$.