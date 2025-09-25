Devises : le $ dopé par PIB US + chômage en baisse + bien durables à +2,9%

Le Dollar prend un nouveau 'coup de booster' ce jeudi et le '$-Index' grimpe de +0,6% vers 98,45, ce qui s'accompagne d'une baisse symétrique de -0,6% de l'Euro (vers 1,1670), de la Livre (-0,8% vers 1,3333) du Franc suisse (-0,75% vers 0,801), du Yen (-0,65% à 149,8.



Le Dollar a été dopé par au moins 3 'chiffres du jour', notamment un PIB digne des 'plus grandes années', de commandes de bien durables en net reprise, du chômage qui régresse contre toute attente.

Du coup la rémunération du Dollar augmente avec 4,180% de rendement sur le '10 ans' (et même 4,20% au plus haut), et le '2 ans' rajoute +5,3Pts à 3,652% (3,664% au plus haut).

Message implicite, la baisse de -25Pts espérée fin octobre pourrait bien être jugée prématurée par la FED, voire inutile, et il ne faudrait plus tabler que sur une seule baisse en décembre.



Les rendements se sont nettement tendus après la publication des chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au 2ème trimestre: le PIB révisé donne le vertige puisqu'il a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la 2ème estimation était de 3,3% (révisé de +3%) et que le consensus attendait une confirmation à 3,3%.

Ce score interstellaire de 3,8% (contre +1,5% fin 2024) provient du boom des investissements dans l'I.A et de la baisse des importations américaines d'avril à juin après une vague d'achats d'anticipation de janvier à fin mars.



Le déficit s'est de nouveau creusé au début du 3ème trimestre puisque la balance commerciale américaine à accusé un score de -103,6Mds$ en juillet, mais une embellie se dessine au mois d'août avec une baisse de -18% à 85,50Mds$ contre 95,70 attendu.



Les commandes de biens durables sont également ressorties en forte hausse en août, +2,9% après un repli de 2,7% le mois précédent.

En excluant les transports (aviation principalement), les commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% hors défense.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles se sont contractée de façon inattendue (-14.000) aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 (contre une légère hausse anticipée vers 235.000).

Le département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.



Enfin, les ventes de logements anciens s'effritent de 0,2% par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme CVS de 4 millions de transactions, selon la NAR (National Association of Realtors).



'Les ventes de logements restent quasiment bloquées à des niveaux historiquement bas', précise Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR alors que le prix médian des logements reste élevé: il a même encore progressé en août pour atteindre 422.600$, en hausse de 2% par rapport aux 414.200$ d'août 2024. Ce chiffre reste légèrement inférieur au prix de vente record de 435.300$ du mois de juin : depuis août 2019, les prix des logements ont grimpé de 52%, les salaires de 20 à 25% selon les secteurs d'activité.



L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue demain, à +2,5% en données brutes et 3% en données 'core'.