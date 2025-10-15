Devises : le $ entame une consolidation, l'Or bat un record à 4.200$/Oz

Le Dollar met un terme à une dizaine de séances de rétablissement face aux autres devises : le '$-Index' qui lâche 0,36% vers 98,70 était devenu plus hésitant depuis vendredi dernier, mais sans reperdre le terrain gagné depuis le 1er octobre, le premier jour du 'shutdown'.

Peu importe que les 'chiffres du jour' soient bons ou mauvais, ou inexistants, l'Or progresse inexorablement bat un nouveau record à 4.200$/Oz.



Il n'y avait pas réellement de 'market' mover à l''agenda en raison de la fermeture des administrations de Washington mais les investisseurs ont découvert à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York, lequel affiche +19Pts vers 10,7 (un indice traditionnellement volatile et peu représentatif du climat général dans le secteur manufacturier).



L'activité industrielle dans l'État de New York rebondit en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey': dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, malgré un léger allongement des délais de livraison.



Point positif, l'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué, ce qui rend le tableau assez flou. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré. faiblesse du secteur manufacturier.



La remontée de l'Euro face au Dollar atteint +0,35 à +0,4%, mais il cède -0,15% face au Franc suisse qui atteint un nouveau sommet de 0,9275.

Le Yen reprend presque 0,5% face au $, vers 151,00, le Yuan reprend 0,35% face au $, il fait jeu égal avec l'Euro vers 8,2850.



Côté zone Euro, la production industrielle est en repli aussi bien pour les biens intermédiaires (-0,2%) que pour l'énergie (-0,6%), les biens d'investissement chutent de -2,2%, les biens de consommation durables de -1,6%.

Le secteur automobile continue de subir la désaffection pour les véhicules électriques.



En France, les prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.