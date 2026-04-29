Devises : le $ et le baril progressent à nouveau de concert

La distortion historique de la relation Dollar/Or noir se poursuit : le baril de WTI flambe de +7,5% vers 106,8$, le "Brent" bondit de +6,5% vers 110,90... mais le "$-Index" avance pour la 2ème séance consécutive (de 0,25% vers 98,90) et retrouve la résistance du 23 avril. L'Euro recule de -0,3% vers 1,1680, le Yen de -0,5% tandis le Franc suisse se reprend un peu, à 0,9235, soit +0,1% contre Euro. De façon assez surprenante, la Livre Sterling s'effrite de 0,05% face à l'Euro et de -0,33% face au billet vert alors que les taux longs britanniques flambent vers 5,08%.

Publié le 29/04/2026 à 19:18 Partager



Le billet vert retrouve peut-être son statut d'actif refuge alors que 'hypothèse d'un blocage durable d'Ormuz commence à s'imposer : Trump aurait demandé à ses équipes de se préparer à un "blocus maritime prolongé de l'Iran" afin de contraindre le pays à céder sur le dossier nucléaire.



Le Wall Street Journal évoque même l'hypothèse d'un blocus naval de " plusieurs mois ", discutée avec des acteurs du secteur pétrolier : cela ancrerait le baril au-delà des 100$ et précipiterait une bonne partie de la planète -dont l'Europe- dans une récession à la "1974".

Déjà, les pénuries d'engrais (un tiers de l'Urée consommée dans le monde provient du Golfe Persique), d'ammoniac et de kérosène désorganisent et freinent radicalement l'activité de plusieurs payas asiatiques : la récession est déjà là mais les parités de change restent étrangement calme.



Côté chiffres macro, sans surprise, le moral des ménages de la zone Euro tombe au plus bas de l'année (-25 après -19,2 en avril) et depuis mi-2023 et

l'inflation atteint +2,9% en Allemagne en avril.



La bonne nouvelle du jour, c'est le pas décisif franchi pour la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale : la commission bancaire du Sénat a approuvé sa candidature par 13 votes (républicains) contre 11 (démocrates). Cette validation ouvre la voie à un vote final en séance plénière, dans une chambre dominée par les républicains, augmentant ses chances de confirmation à la tête de la banque centrale.



Même si aucune surprise n'est attendue, les investisseurs seront également attentifs aux propos tenus par Jerome Powell dont c'est la dernière conférence de presse en tant que président de la Fed.

L'institution devrait maintenir ses taux inchangés (3,50/3,75%) et il n'y aura pas de mise à jour du "dot plot" des membres de la FED.