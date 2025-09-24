Devises : le FOREX quasi figé ce mardi, puis le $ s'effrite en soirée

A l'image des marchés obligataires, le FOREX a vécu une séance ultra-calme... et après beaucoup d'hésitations (il a fallu attendre la fin de l'après-midi pour que les lignes bougent), le Dollar a renoué avec sa tendance baissière mais les écarts sont demeurés marginaux.



Le '$-Index' s'effrite de -0,15% vers 97,20 et on retrouve symétriquement l'Euro en hausse de 0,1% à 1,1815, le Yen à 147,60, le Franc suisse en hausse de 0,2% vers 0,7910.

Rien qui mérite de s'y attarder mais une stabilité étonnante du billet après les propose 'prudents' de Jerome Powell lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island : il s'est prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation.



Il estime -comme lors de la conférence de presse post-FOMC du 17/09 que les taux d'intérêt sont actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.

Si la FED maintient les taux en octobre (27/28) ou en décembre, elle prendrait le risque de voir le marché du travail se dégrader plus nettement et la ralentissement s'aggraver dans le secteur immobilier.



Il y avait également beaucoup de 'stats' au menu ce mardi, et autant d'occasion de réagir... mais cela n'a pas provoqué la moindre volatilité sur le FOREX : 'indice PMI 'flash composite' aux Etats-Unis, anticipé en baisse ressort en baisse de -0,6Pt à 53,9 en première estimation (contre 54,5 en août) tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.



Les cambistes surveilleront demain le dernier rapport sur marché de l'immobilier, le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi) puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi)... et de nombreuses interventions de membres de la Fed vont se dérouler d'ici vendredi.



Alors que le Dollar reste faible, l'Or poursuit son rallye haussier avec +0,1% et un nouveau record absolu à 3.775$/Oz, ce qui porte son gain annuel à +42% (tandis que le Dollar en perd -13%).