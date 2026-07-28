Devises : le "$-Index" (-0,15%) retrouve ses niveaux de vendredi

Les communiqués de Trump évoquant des progrès dans les pourparlers diplomatiques n'ont beau trouver aucune traduction concrète et susciter autant de démentis de la part des autorités iraniennes, difficile de savoir celui qui bluffe le plus ou cache le mieux son jeu. Les marchés ont pris l'habitude depuis 4 mois de toujours voir le verre à moitié plein et de toujours faire le pari qu'après 57 annonces fictives de Trump préfigurant un processus de réouverture d'Ormuz, la 58ème, la 59ème ou la 60ème sera la bonne... bref toujours se montrer optimiste, toujours "horter" le pétrole avant le weekend.

Puisque l'heure serait à la détente (malgré des dépêches annonçant des tires de drones iraniens vers les pays du Golfe alliés des Etats Unis), le Dollar reperd un peu de son statut de monnaie refuge, d'où un repli 0,15% du "$-index" qui retrouve ses niveaux de vendredi, vers 101,40.



L'Euro progresse symétriquement de +0,2% vers 1,1390, le Dollar canadien de +0,15, la Livre et le Yen de seulement +0,05%



Le Franc suisse est à la traine (+0,05%//USD) et perd -0,15% contre Euro (0,9330, un "plus bas depuis le 14 janvier), mais c'est le Yuan qui finit le plus faible avec -0,1% face au billet vert (6,7700) et -0,3% face à l'Euron vers 7,715.



Parmi les facteurs qui pourraient animer le FOREX d'ici demain, la Fed a entamé son FOMC de 48H et rendra son verdict mercredi soir : elle devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%... même si la probabilité d'une hausse dès ce 29 juillet est passée de 10 à 31%.

Citadel Securities estime de son côté qu'une hausse surprise dès ce 29 juillet permettrait surtout au nouveau président Kevin Warsh d'affirmer rapidement la crédibilité anti-inflationniste de la banque centrale et de rompre avec des années de décisions largement préparées à l'avance, une pratique vivement critiquée par le nouveau patron de la FED.



Il a clairement exprimé qu'il souhaite réduire la "forward guidance" et éviter que les marchés considèrent qu'une modification des taux doit nécessairement être pré-signalée plusieurs semaines auparavant.



Si Kevin Warsh fait l'impasse -comme c'est jugé probable à 70%, le consensus pour une hausse de taux mi-septembre (vers 3,75/4,00%) a tout de même grimpé à 75/80% ces derniers jours.



Côté "macro", les statistiques publiées ce mardi dressent un tableau mitigé de l'économie américaine : la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet, de -1,5 vers 90,8 points, contre 92,4 attendus par les économistes, soit son plus faible niveau depuis janvier 2026.



Les prix de l'immobilier continuent de progresser : l'indice S&P Case-Shiller des vingt principales métropoles américaines a augmenté de 1,6% sur un an en mai, contre 1,3% attendu par le consensus.



Enfin, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% en juin, légèrement en deçà des attentes (+0,4%).



En Europe, le chômage a progressé en France de +0,8% au 2ème trimestre pour la catégorie "A" (+3,1% en annualisé) avec un nombre d'inscrit proche de 3,33 millions, et sur 1 an, le chômage est en hausse de +3,2% pour les chômeurs de catégories B et C, qui occupent des emplois à temps partiel.

Le chômage combiné des catégories A/B/C s'élève à 5,8 millions, et la situation se dégrade plus nettement chez les jeunes : +5,9% en cat "A" et +6,3% pour "B et C".