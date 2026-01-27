Devises : le '$-Index' à -0,9% vers 96,2, au plus bas depuis 4 ans

Le billet vert continue de plonger et le Yen de s'envoler symétriquement : le "$-Index" dévisse (le terme n'est pas exagéré) de -0,9% vers 96,17 et teste des niveaux plus approchés depuis le 17 septembre dernier en intraday (96,22): le plancher de clôture du 16 septembre 2025 (96.63) est brutalement enfoncé.Il faut en fait remonter 4 ans en arrière, à février 2022 pour observer une cotation inférieure à 96,20.

Depuis vendredi, toute l'attention est focalisée sur la parité Yen/$ et la devise japonais fait un nouveau bond de +0,9%, le Dollar chutant vers 152,6 (son plus bas depuis le 7 novembre 2025).

la brutalité du mouvement donne le tournis puisque vendredi matin (soit 48H auparavant), le Dollar caracolait à 159,2/Y.

Le Yen n'est pas en reste face à l'Euro avec +0,2% face à l'Euro qui gagne également 0,9% face au $, à 1,1980.

Après le Yen, c'est le Franc suisse qui rassemble tous les suffrages avec un gain de +1,1% face au $ et de +0,4% face à l'Euro (à 0,9180).

De son côté, la Livre prend +0,7%, ainsi que le Dollar canadien (très "shorté' après les nouvelles menaces de Trump, un +100% sur les tarifs douaniers pas pris au sérieux car c'est illégal au regard du droit commercial international et suicidaire pour l'industrie automobile américaine).



L'actualité monétaire reste surtout dominée depuis vendredi par les rumeurs d'intervention de la FED et de la Banque du Japon pour stabiliser le Yen, le début du FOMC de la banque centrale américaine ne passionne pas les marchés, la réunion étant sans enjeu (maintient des taux à 3,50% à 3,75%) et le communiqué final qui sera publié demain à 20h ne devrait pas remettre en cause les anticipations d'un statu quo mi-mars et fin avril.



L'agenda était par ailleurs peu fourni en données "macro" mais le "chiffre du jour" ne passe pas inaperçu sur le Forex: le Dollar était déjà mal en point vers 15H30 (vers 1,1930), il a perdu encore 0,4% après la parution de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, lequel ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre.

Cette chute déjoue complètement les pronostics prudemment optimistes (comme celui formulé par Jefferies) qui voyaient une légère embellie porter l'indice vers 91.

Or il atteint son plus bas niveau depuis mai 2014, passant ainsi même sous ses pires niveaux de la Covid-19.



Dans le détail, le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs américains sur leur situation actuelle, qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi, a plongé de 9,9 points à 113,7 en janvier... une déprime qui contraste fortement avec une croissance à +4,4% et une situation proche du plein emploi.

A noter également une volatilité étourdissante sur l'argent, brassé dans tous les sens par des prises de positions "FOMO" ou "vente à tout prix" (105/117$ puis 117/102$, puis 102/113,5 et enfin 113/105 puis 109,5$) depuis 48H.



Cela pourrait trahir une fuite vers des actifs tangibles au détriment des monnaies "fiat" avec des taux d'endettement historiques et une épargne mondiale qui apparaît insuffisante.



