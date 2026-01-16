Devises : le '$-Index' aligne 4 séances de hausse, K.Warsh favori pour la FED

Le "$-Index", soutenu par de robustes "stats" économiques US, termine la semaine au zénith, avec une progression de +0,1% à 99,22, laquelle aurait pu être plus affirmée si le Yen n'avait pas gagné +0,3% à 158,15 (le Yen grimpe de +0,45% face à l'Euro vers 183,35).

Publié le 16/01/2026 à 19:09 Partager



Le billet vert progresse en revanche de +0,15% face à l'Euro (1,1595) de +0,25% face au Dollar canadien, de +0,05% face au Yuan (6,9680) et maintient ses positions face à la Livre et le Franc suisse.



Le "$-Index" a progressé au cours des 4 dernières séance alors que tous les chiffres publiés cette semaine aux Etats unis attestent d'une grande robustesse du marché du travail et de l'activité manufacturière : tendance largement confirmée aujourd'hui par la production industrielle des Etats-Unis qui s'est accrue à nouveau de 0,4% en décembre (+0,4% en novembre), selon la Réserve fédérale.



Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7% tandis que celle des "utilities" (notamment les fournisseurs d'énergie) a au contraire grimpé de 2,6%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,2 point, à 76,3% en décembre, un niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).



En ce qui concerne les perspectives d'inflation, Donald Trump presse le Congrès à promulguer le Great Healthcare Plan (le Grand Plan de Santé), un plan complet visant à réduire le prix des médicaments, à diminuer les primes d'assurance, à tenir les grandes compagnies d'assurance pour responsables et à maximiser la transparence des prix.



Trump semble avoir avoir son choix pour la FED : ce sera probablement Kevin Warsh alors que Kevin Hasset est prié de rester aux côtés du Président comme patron du Conseil économique national des États-Unis.



Le FOREX tournera au ralenti ce lundi alors que les marchés US seront fermés ce lundi 19 (férié).