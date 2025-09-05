Devises : le '$-Index' décroche sous 97,7 après le NFP, le Franc suisse en vedette

Gros coup de massue sur le Dollar dès la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP) à 14H30 : il renforce brusquement le scénario à 3 baisses des taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2025.



Le '$-Index' chute fortement, de -0,7% vers 97,65, et 97,5 en séance.

L'Euro grimpe symétriquement de +0,8% vers 1,1750 (le record annuel des 1,1800/1,1810 se rapproche), le Yen prend +1% à 147,00, le Franc suisse est le plus vigoureux avec +1,1% vers 0,7960 (et +0,3% contre l'Euro).



Les cambistes tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base le 17 septembre, et une baisse de -50Pts réunit maintenant 11% des suffrages, selon le baromètre FedWatch du CME, pour octobre, ce serait 60% et pour décembre... c'est la quasi unanimité.



La tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues ces derniers jours, est bien confirmée dans les chiffres officiels du Département du Travail à 14h30 avec 22.000.créations de postes au mois d'août, contre 73.000 en juillet, et 75 à 80.000 attendus, pour un taux de chômage attendu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.

Mais ce qui frappe les esprits, c'est la révision des chiffres de juin de -160.000 : avec -13.000 emploi contre 147.000 annoncés début juillet, soit -464.000 emplois sur 6 mois par rapport aux estimations initiales.



Mais peut-être Wall Street s'emballe t'il un peu vite car au delà de la dégradation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les indices CPI et PPI qui seront dévoilés la semaine prochaine.



Rien ne vient soutenir l'Euro mais pas de gros stress avant la séquence politique de lundi en France, ni de réaction négative face à la confirmation d'un marasme dans l'industrie en Europe avec une chute de -2,9% des commandes industrielles en Allemagne en juillet, déjouant une anticipation de +0,5% après un maigre +0,2% en juin.