Devises : le $-Index inchangé, l'Or bat de nouveau records

En l'absence de véritables "market movers" (stats ou rendez-vous monétaires), c'est l'intervention de Trump, "invité d'honneur" du Forum de Davos, qui a constitué le temps fort pour les marchés.Le Président américain n'a fait aucune révélation et réitéré ses revendications sur le Groënland et la plus grande implication de l'UE dans le financement de l'OTAN.

Plusieurs sujets géopolitiques ont été abordés lors de l'Interview de Trump à Davos -c'est ce qui focalisait l'attention d'une majorité d'auditeurs- mais il a aussi été questionné sur la dette américaine et Donald a répondu que l'économie se portait mieux que jamais, que son pays avait le leadership économique et technologique planétaire et que cette place de N°1 résultait de la capacité des USA à investir... mais également de son autosuffisance énergétique (les US exportent plus de GNL que jamais) qui va être renforcée par le prise de contrôle de la production vénézuélienne.



Le billet a peu varié contrairement à mardi : le "$-Index" finit la journée parfaitement inchangé à 98,63 alors que l'Euro reperd la moitié de ses gains de la veille (-0,2% à 1,17000), la devise la plus faible étant le Franc suisse (il fut le plus vigoureux mardi) qui cède 0,5% face au Dollar et 0,27% face à l'Euro vers 0,9285; le $ grappille 0,05% face au Yuan vers 6,9335/6,9340 mais les perd face au $ Canadien.



Malgré la bonne tenue du billet vert, l'Or a repris son ascension et a établi en séance un nouveau record vers 4.885$/Oz, l'argent amorce un pullback sous 93$. après avoir de nouveau testé les 95,5$ en début de nuit en Asie.



En ce qui concerne le Groenland, Trump se dit fermement déterminé à faire un "deal" avec le Danemark (accusé d'ingratitude envers les Etats-Unis) : "Aucun pays à part les Etats-Unis n'est en mesure de défendre la sécurité du Groenland", a souligné le locataire de la Maison Blanche, estimant plus généralement que l'Europe n'allait pas dans la bonne direction.



"Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non, et on s'en souviendra", a insisté Trump.

En ce qui concerne l'Ukraine, Trump a critiqué la haine viscérale affichée par Volodymyr Zelensky envers Vladimir Poutine -jusqu'à postuler l'impossibilité de négocier- ce qui empêche toute résolution du conflit et "de mettre fin à ce bain de sang".



Le Président ukrainien avait annoncé qu'il ne se rendrait pas à Davos, alors que Donald a affirmé qu'il devait le rencontrer en marge du Forum cet après-midi même.



Coté chiffres, les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont diminué de 9,3% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, et de 3% en comparaison annuelle, selon le rapport mensuel de la National Association of Realtors (NAR).