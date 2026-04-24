Devises : le '$-Index' reperd ses gains de la veille

Rien de très nouveau dans l'actualité du jour, à part Wall Street qui semble rentré dans une nouvelle dimension, inconnue de plusieurs générations d'investisseurs depuis plus d'un siècle : un indice sectoriel -le "SOXX"- aligne 19 hausses consécutives (sans la moindre consolidation depuis 3 semaines et demi) et 12 records historiques d'affilée, pour un gain cumulé supérieur à +50%... ce que jamais aucun indice ou sous indice n'a jamais réussi, même sur rebond après le krach de 1929/1932 ou 2001/2003.

Publié le 24/04/2026 à 19:46 Partager

Il n' y a pas de corrélation entre une demande historique d'actions spéculatives et une demande de Dollar : le "$-Index" reperd les 0,25% gagnés jeudi et retombe vers 98,52.

L'Euro se redresse de 0,27% vers 1,1715, la Livre fait un peu mieux avec +0,36% et le Franc suisse se montre le plus faible (inchangé à 0,7850) et reperd 0,15% face à l'Euro vers 0,9200.



Les cambistes n'attendent pas d'évolutions positives sur le front géopolitique ce weekend, ni de changement de ligne "faucon" de Jerome Powell à l'issue du FOMC de la FED du 29/04.

Il tiendra son ultime conférence de presse mercredi prochain et ne devrait pas alimenter l'espoir d'une baisse de taux avant cet automne, même si Kevin Warsch est mis sous pression par Donald Trump dès la mi-mai.

Selon BofA, l'institution devrait maintenir ses taux inchangés "tout en signalant une vigilance accrue sur l'inflation et le marché du travail".



Côté chiffres, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a moins reculé que prévu. Il est passé de 53,3 en mars, à 49,8 points en avril, alors que les analystes attendaient un repli conséquent à 47,6 points.



Sur le plan géopolitique, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit entamer aujourd'hui une tournée régionale et visitera Islamabad, Mascate et Moscou, afin de mener des "consultations bilatérales et des discussions sur les développements régionaux en cours ainsi que sur la situation actuelle dans la guerre impliquant les Etats-Unis et Israël".



Lors d'une conférence de presse tenue en début d'après-midi (heure de Paris) au Pentagone, Pete Hegseth, le Secrétaire à la Défense des Etats-Unis a fait savoir que Téhéran était désormais face à un choix quant à son programme nucléaire.

Et a rappelé que Washington n'était pas aux abois : "nous avons tout notre temps et nous ne sommes pas pressés de conclure un accord".



Sauf que pendant que les négociations piétinent, le détroit d'Ormuz reste doublement sous blocus: seuls cinq navires sont parvenus à se frayer un passage dans le détroit au cours des 24 dernières heures, rapportent les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime.



Les cambistes ont également mis de côté le creusement des déficits US : Fitch Ratings estime ainsi que le déficit fédéral des Etats-Unis devrait se creuser pour atteindre 7,9% du PIB en 2026, contre 7,1% en 2025.

Outre l'impact de la guerre, l'agence pointe aussi la décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane (166Mds$ à rembourser).



"Nous anticipons que le ratio dette publique/PIB atteindra 119,3% fin 2026, contre 116,6 % fin 2025", ajoutent les analystes.