Devises : le '$-Index' sort légèrement renforcé, après avoir testé un plus bas annuel à 96,22

Jerome Powell s'est livré à un superbe numéro d'équilibriste, ne dévoilant rien des intentions des membres de la FED pour les prochaines réunions, rappelant le double mandat de la FED (maîtrise de l'inflation, soutien à la croissance) et constatant que les 'risques sont plus équilibrés, avec une activité qui décline un peu et une inflation qui pourrait persister encore un peu'.

Il évoque une politique monétaire 'neutre', ce qui signifie que le déclin du marché du travail ne nécessite pas d'adopter un biais 'accommodant' (mot qu'il ne prononce pas).

Il évoque également un fléchissement de la consommation, ce qui semble contredit par la forte hausse des ventes de détail en juillet et en août... mais les 'tarifs' vont progressivement contraindre la demande des ménages, même si pour le moment Jerome Powell constate que 'les entreprises absorbent l'essentiel des surcoûts'.



Alors que le Dollar avait brièvement chuté lors de la diffusion du communiqué annonçant -25Pts -comme attendu par 96% des investisseurs- , jusque sous 1,1900 contre Euro, la Monnaie Unique a ensuite recédé tous ses gains pour retrouver ses niveaux de lundi, vers 1,1835 (soit -0,3% contre +0,3% vers 20H).

Le billet vert bénéficie d'une hausse de +5Pts de sa rémunération, vers 4,070% (contre un pivot de 4,02% entre 8H et 16H30) : cela évite au '$-Index' de décrocher vers de nouveaux 'plus bas'... mais un plancher annuel a bien été inscrit à 96,22 avant une remontée de +0,2% vers 96,82.

Le Dollar reste inchangé face au Yen à 146,50, il grappille +0,1% face à la Livre et face au Franc suisse.



Pour l'anecdote, car cela n'a eu aucun impact sur le FOREX, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août 2025 (publiées à 14H30) ont chuté de -8,5% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements censés préfigurer les mises en chantier futures, se sont également contractées, de -3,7% le mois dernier, à 1 312 000, alors que les achèvements de construction ont au contraire progressé de 8,4% à 1 608 000.



Le Dollar canadien n'a guère varié face aux autres devises majeures (-0,15% face au $, inchangé face à l'Euro) alors que la Banque centrale du Canada a annoncé une baisse de son taux directeur de 25 points à 2,50%, conformément au consensus.



Enfin, et c'est également anecdotique car sans impact sur le FOREX, les chiffres définitifs de l'inflation en août confirment que l'évolution des prix est revenue à un niveau proche de l'objectif de la BCE... qui de toute façon avait annoncé que le 'cycle de désinflation est achevé'.