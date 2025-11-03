Devises : le '$-Index' teste les 100,00 mais l'ISM casse son élan

Après plusieurs jours de disette, voilà un lundi assez fourni en statistiques d'activité : cette première séance du mois était placée sous le signe des ISM et des PMI, soit une rare occasion de mesurer la dynamique des économies US et de l'UE.



Aux Etats Unis, les indicateurs d'activité sont ressortis comme souvent 'divergents' et cela brouille un peu le tableau : le '$-Index' qui avait entamé la semaine sur la lancée des 3 séances précédentes (98,7/99,8) a brièvement testé les 100.00 avant de fléchir vers 15H30 vers 99,85, puis 99,80 vers 18H.



Retour à la case départ, confirmation des niveaux atteints vendredi et une séance qui n'apporte aucun éclairage nouveau avec des écarts limités et disparates : Euro en repli de -0,05% vers 1,1530 (1,1505 au plus bas), Yen et Livre qui s'effritent également de -0,05%.

C'est le Franc suisse qui s'est montré le plus vulnérable avec -0,35% face au $ et -0,3% face à l'Euro, qui remonte vers 93,05 (93,10 en séance) et le Yuan s'est aligné sur les autres devises avec -0,06% vers 7,1200/$.



Même si le Dollar a fléchi après la publication de l'ISM, il est resté résilient : l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi démontre un ralentissement (inattendu) à 48,7 le mois dernier, contre 49,1 en septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration vers 49,5.



Il s'agit de son huitième mois consécutif en-dessous de la barre des 50 points, qui dénote un repli durable du secteur manufacturier.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est amélioré à 49,4 contre 48,9 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi passé à 46 en octobre, à comparer avec 45,3 le mois d'avant, mais celui des prix acquittés ressort en forte baisse, à 58 contre 61,9 en septembre (les marges souffrent).



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui de S&P Global, est ressorti à 52,5 au titre du mois écoulé, à comparer à 52 pour le précédent, à la faveur d'une production plus élevée, même si les droits de douane pèsent sur les exportations et poussent à la hausse les prix des intrants d'après le cabinet de recherche économique.



Le tableau semble toujours 'Goldilocks' aux investisseurs et la raréfaction des indicateurs économiques, pour cause de 'shutdown' des administrations américaines, va épargner aux cambistes de 'mauvaises surprises'.



En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,2 en septembre à 48,8 en octobre, signalant ainsi une détérioration plus modérée de la conjoncture du secteur en début de quatrième trimestre.

Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est établi à 50 en octobre, signalant ainsi une stagnation de la conjoncture, après avoir indiqué une détérioration minime en septembre (49,8).