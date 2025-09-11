Devises : le $ marque le coup après le CPI, Euro pas impacté par la BCE

La publication d'un 'CPI' plus 'sage' aux Etats Unis verrouille le Dollar sur une trajectoire baissière qui est la sienne depuis début août : le '$-Index qui tentait de renouer avec les 98,00ben matinée, a subitement replongé de -0,5%, jusque vers 97,48 puis s'est stabilisé dans de basses eaux vers 97,5/97,53 (-0,25%).

L'Euro reprend 0,35% vers 1,1735, idem pour la Livre à 1,3575$, le Franc suisse +0,3%, le Yen se contente de 0,25%, le $ Canadien de +0,2%.

Mais le mouvement peut être le plus significatif concerne le Yuan qui reprend 0,3% face au Dollar.



L'Euro n'a pas réagi au communiqué de la BCE, dont les cambistes n'attendaient rien, et ils ne se sont pas trompés : aucune annonce, un statu quo comme prévu, et Christine Lagarde ne dévoile rien de ses intentions ou de celles de ses collègues pour ses prochaines réunions.

Elle affirme cependant que l'épisode de désinflation est terminé, ce qui semble préfigurer un gel de la politique monétaire au moins jusqu'à fin 2025, sauf brusque ralentissement économique dans l'UE... mais elle n'évoque qu'un risque limité de baisse de l'activité suite aux tarifs douaniers de Trump.



Tel ne semble pas être le cas en France puisque l'INSEE vient de réviser à la hausse sa prévision de croissance en France de +0,6 à +0,8%, ce qui semble optimiste vu le contexte outre-Rhin.



Aux Etats Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent de +27.000, mais le 'temps fort' du jour, c'était la publication du taux d'inflation au mois d'août (CPI)... et le billet vert a effectivement réagi, passant de 1,1660 contre Euro à 1,1750 vers 16H.

D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes.



Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de juillet et août 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en données brutes et de 0,3% en données 'core' excluant l'énergie et les produits alimentaires.