Devises : le $ ne réagit ni au PCE, ni aux démêlés de Lisa Cook avec la Maison Blanche

Publié le 29/08/2025 à 19:23

Le Dollar termine la semaine sur un nouveau repli et le '$-Index' (-0,10 à -0,15%) rejoint son plancher des 97,7, borne basse du corridor au sein duquel il oscille depuis maintenant 4 semaines.

Pas de violente attaque contre le billet vert mais un repli sur un large front avec -0,15% face à l'Euro (qui remonte vers 1,17), -0,05% face au Yen et -0,2% face au Franc suisse.

Le Yuan qui s'était apprécié de 0,3% la veille s'est stabilisé à 7,1310, il recule ainsi de 0,1% face à l'Euro.



Les 'chiffres du jour' -notamment le 'PCE' très attendu- ne se sont pas imposés comme des 'market movers' : inflation globale à +2,6% (+0,2 sur juin), inflation core à +2,9% (+0,3% sur juin), dépenses des ménages à +0,5% et revenus à +0,4%... comme prévu.



Le dernier chiffre du jour et du mois d'août s'avérait décevant : le moral des ménages américains s'est dégradé de -3,5Pts en août, à en croire l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort en définitive à 58,2 pour le mois qui s'achève, à comparer à 61,7 en juillet.



Cette dégradation s'avère même plus sensible qu'estimé initialement, puisque l'indice était paru à 58,6 en estimation préliminaire il y a deux semaines, estimation dont les économistes anticipaient globalement une confirmation.

La baisse d'un mois sur l'autre reflète avant tout une perception dégradée des conditions économiques actuelles (sous-indice en chute de 6,3 points à 61,7), et dans une moindre mesure des attentes des consommateurs (-1,8 point à 55,9).



Aujourd'hui, c'est Lisa Cook, gouverneur de la FED, qui faisait l'actualité, avec son audition par la justice suite aux accusation de mensonges et malversations de l'administration Trump: jamais une telle pression n'avait été mise sur un membre de la FED en 111 ans : son éventuelle éviction pourrait créer un séisme avec la démonstration que le 'politique' à la pouvoir d'interférer dans l'action de la FED et d'influencer ses décisions.



Dans la soirée d'hier, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a néanmoins réaffirmé qu'une baisse de 25 points de base restait le scénario le plus probable à l'issue de la réunion du 17 septembres, mais s'est également dit prêt à soutenir un geste plus fort si le rapport sur l'emploi pour le mois d'août, attendu le 5 septembre, devait révéler un net affaiblissement du marché du travail.



En Europe, le principal chiffre n'a pas surpris les marchés : le nombre de chômeurs remonte à 3 millions outre-Rhin, sur fond d'économie stagnante.

Cela ne va pas bien côté croissance mais l'Allemagne n'est pas handicapée par un climat d'incertitude politique comme c'est désormais le cas pour la France.