Devises : le $ rebondit légèrement, le Yen décroche sous 155/$

Le billet vert se redresse, modestement, le '$ Index' grappille 0,2% à 0,25% vers 99,50, et cet écart reflète parfaitement l'évolution de l'Euro qui retombe sur 1,1590$, du Franc suisse (-0,25% vers 0,7960).

La Livre résiste avec -0,05% vers 1,3165, ainsi que le $ canadien (-0,05% à 1,4030).

C'est le Yen qui se montre le plus faible avec -0,40% à 155,15/155,20 alors que le rendement de la devise nippone fuse à la hausse: le '20 ans se tend de +2,4Pts vers 2,7400% et inscrit un nouveau zénith annuel de 2,754% (au-delà des 2,476% du 10 juillet dernier), un 'plus haut' depuis juin 1999.



Le '10 ans' s'est tendu de +3,6Pts vers 1,736%, ce qui constitue de loin le pire niveau de l'année (précédent sommet établi à 1,700% le 10 octobre), de la décennie et des 17 dernières écoulées (il faut remonter à février 2008).



Le scénario de taux maintenus éternellement 0,25% par la BoJ (Bank of Japan) ne fait plus consensus : le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a mis en garde les marchés sur le risque inflationniste que ferait peser le maintien d'une politique monétaire trop accommodante pendant une période prolongée.

Et le plan de relance de plus de 100Mds$ qui vient d'être dévoilé est par essence inflationniste, surtout s'il est dopé par des baisses d'impôts (Abenomics).



La journée a été beaucoup plus calme en occident, faute de 'market movers' mais le calme risque de ne pas pas durer avec la reprise des publications macroéconomiques aux États-Unis, comme la balance commerciale américaine prévue ce mercredi. puis le NFP de septembre qui sera dévoilé ce 20 novembre : des chiffres de l'emploi robustes pourraient renforcer le doute sur une baisse du taux directeur de la FED le 17 décembre dans l'esprit des investisseurs.

Le rapport sur l'emploi du Département du Travail aurait dû faire paraître le 3 octobre dernier, mais sa publication avait été contrecarrée par le 'shutdown' paralysant durant 6 semaines les administrations fédérales.



Les investisseurs surveilleront également le rapport JOLTS des créations d'emploi compilé par le BLS, la date sera révélée quelques jours avant : il y a traditionnellement des embauches dans le 'retail' en amont de 'thanksgiving', ce qui sera intéressant, c'est le comparatif avec les années précédentes.



Par ailleurs, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed fournira (le 'beige book'), dans la soirée de mercredi, quelques éléments intéressants concernant la réflexion au sein du comité stratégique de la banque centrale américaine après les propos très prudents concernant la nécessité d'une poursuite de l'assouplissement monétaire tenus la semaine passée par plusieurs gouverneurs de l'institution.



En Europe, c'est très certainement la parution des indices d'activité PMI 'flash' pour le mois de novembre qui sera la plus scrutée vendredi, avec l'espoir que ces enquêtes confirment le léger sursaut qui semble s'opérer au niveau de la croissance du Vieux Continent depuis quelque temps.